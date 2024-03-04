عِرقُ السُّوس

كما هو مذكور أعلاه، يمكن أن تكون زيادة طرح البوتاسيوم مشكلة خاصة أيضًا عند الأشخاص الذين يأخذون الديجوكسين أو مدرات البول التي تزيد من طرح البوتاسيوم في البول.يجب على أمثال هؤلاء الأشخاص عدم تناول عرق السوس، لأن انخفاض البوتاسيوم قد يؤدي إلى اضطراب النظم القلبي (أو اضطراب نظم القلب) و/أو ضعف العضلات.قد يحد عرق السوس من فعالية الأدوية الخافضة للضغط (يزيد من ضغط الدم) بسبب زيادة احتباس الملح والماء.

قد يتداخل عرق السوس مع الوارفارين ويجعله أقلَّ فعَّالية، ممَّا يزيد من خطر جلطات الدَّم.

قد يؤدي عرق السوس إلى الحد من فعالية باكليتاكسيل وسيسبلاتين، وقد يزيد من التأثيرات الجانبية للستيرويدات القشرية.

قد يزيد عرق السُّوس أو يقلل من تأثيرات الإستروجين.

كما يعتقد بعض الخبراء أيضًا أن عرق السوس لديه نشاط مشابه نوعًا ما لزمرة من مضادَّات الاكتئاب تُسمى مثبطات أوكسيداز أحادي الأمين (MAO)، وبذلك قد يزيد من التأثيرات الجانبية لهذه الأدوية.