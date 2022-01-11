ما هي سلفات الكُوندرويتين؟
سلفات الكُوندرويتين chondroitin sulfate هِيَ مُكوَّن طبيعي للغضروف،وتُستخرَج من غُضروف سمك القرش أو البقر أو تُنتَج اصطناعيًا،وكثيرًا ما تستخدم في توليفةٍ مع الغلُوكُوزامين glucosamine.
تُستخدم سلفات الكُوندرويتين في علاج الفصال العظمي.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
ما هي الادعاءاتُ المثارة حول سلفات الكُوندرويتين؟
يأخذ الأشخاص سَلفات الكُوندرويتين عن طريق الفم لمعالجة الفُصال العظمي، وغالبًا بالمشاركة مع غلوكوزامين.
هل سلفات الكوندرويتين فعالة حقًا؟
لا تُظهِر الأدلة العلمية أي فائدة لاستعمال سلفات الكوندرويتين بمفردها.ولكن، تشير الدلائل إلى أن استعمالها بالمشاركة مع غلوكوزامين قد يساعد على
التقليل من آلام المفاصل
تحسين حركة المفاصل
السماح بتخفيض جرعات الأدوية التقليدية المُضادَّة للالتهاب، على سبيل المثال، عند استعمال سلفات الكوندرويتين مع الغلُوكُوزامين لمدَّة تتراوح بين 6 إلى 24 شهرًا
حتى وقت قريب، لم تُجرَ سوى تجارب صغيرة على سلفات الكوندرويتين وحدها أو بالمشاركة مع الغلُوكُوزامين في علاج الفصال العظمي (خشونة المَفاصل).Glucosamine/Chondroitin Arthritis Intervention Trial (GAIT) هي دراسة كبيرة حول الغلوكوزامين وسلفات الكوندرويتين، والمشاركة بينهما في علاج خشونة مفاصل الركبة، وجرى ضبطها بدواء وهمي.لم ينخفض الألم بشكل ملحوظ سواءً عند استعمال الدواء وحده أو استعمال المشاركة.أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آلام الركبة المتوسطة إلى الشديدة قد شعروا ببعض الراحة عند استعمال هذه المشاركة، ولكن هذه النتائج تتطلب تأكيدًا.
ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة لسلفات الكوندرويتين؟
يبدو أنَّه لا توجد تأثيرات جانبيَّة خطيرة لسلفات الكُوندرويتين،ويكون الألم في المَعِدَة والغثيان وغيرهما من أعراض السبيل الهضمي من بين التأثيرات الجانبية الأكثر شيوعًا.ولكن، ما لم يكن سلفات الكُوندرويتين من مستوى صيدلاني، فمن المحتمل أن ينقل العدوى بالبكتيريا، أو الفيروسات، أو البريونات.
ما هي التداخلات الدوائية التي تحدث مع سلفات الكوندرويتين؟
قد تزيد سلفات الكوندرويتين التي تؤخذ مع الوارفارين وربما أدوية أخرى تمنع حدوث الخثرات الدموية (مضادَّات التخثُّر)، من خطر النَّزف؛ ولذلك ينبغي على الأشخاص الذين يستعملون مضادَّات التخثُّر تجنُّب سلفات الكُوندروتين.
التوصيات
قد يُساعِد استعمال سلفات الكوندرويتين بالمشاركة مع الغلُوكُوزامين على تخفيف أعراض الفصال العظمي (خشونة المفاصل) ولكن من المرجح أن تكون التأثيرات، إن وجدت، محدودة.لا توصي الدلائل الإرشاديَّة لعلاج الفصال العظمي حاليًا باستخدام سلفات الكوندرويتين والغلوكوزامين.
تبدو سلفات الكوندرويتين آمنة بشكلٍ معقول، ولكن ينبغي على الأشخاص الذين يستعملون مضادَّات التخثُّر (مثل الوارفارين) عدم استعمالها.