سلفات الكُوندرويتين

لا تُظهِر الأدلة العلمية أي فائدة لاستعمال سلفات الكوندرويتين بمفردها.ولكن، تشير الدلائل إلى أن استعمالها بالمشاركة مع غلوكوزامين قد يساعد على

التقليل من آلام المفاصل

تحسين حركة المفاصل

السماح بتخفيض جرعات الأدوية التقليدية المُضادَّة للالتهاب، على سبيل المثال، عند استعمال سلفات الكوندرويتين مع الغلُوكُوزامين لمدَّة تتراوح بين 6 إلى 24 شهرًا

حتى وقت قريب، لم تُجرَ سوى تجارب صغيرة على سلفات الكوندرويتين وحدها أو بالمشاركة مع الغلُوكُوزامين في علاج الفصال العظمي (خشونة المَفاصل).Glucosamine/Chondroitin Arthritis Intervention Trial (GAIT) هي دراسة كبيرة حول الغلوكوزامين وسلفات الكوندرويتين، والمشاركة بينهما في علاج خشونة مفاصل الركبة، وجرى ضبطها بدواء وهمي.لم ينخفض الألم بشكل ملحوظ سواءً عند استعمال الدواء وحده أو استعمال المشاركة.أشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آلام الركبة المتوسطة إلى الشديدة قد شعروا ببعض الراحة عند استعمال هذه المشاركة، ولكن هذه النتائج تتطلب تأكيدًا.