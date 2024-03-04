الغلُوكُوزامِين

يُعدُّ الغلُوكُوزامين آمنًا بشكلٍ عام، ولكن الأدلة على فوائده محدودة.يمكن للمصابين بالفصال العظمي في الركبة استشارة الطبيب حول إضافة الغلُوكُوزامين (بالاشتراك مع سلفات الكوندرويتين عادةً) إلى الخطة العلاجية.إلَّا أنَّ هذا الاستعمال لم توص به المنظمات الاختصاصية المعنية بعلاج الفصال العظمي.

ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون الوارفارين التحدث إلى طبيبهم حول مراقبة خطر النزف لديهم.