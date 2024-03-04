التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع

التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع الشاي الأخضر

قد يقلل فيتامين K الموجود في الشاي الأخضر من التأثيرات المضادة للتخثر للوارفارين، مما يزيد من خطر جلطات الدم.

يمكن للشاي الأخضر أن يقلل بشكل كبير من مستويات نادولول في الدم، وهو أحد حاصرات بيتا، بالإضافة إلى الأدوية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول (أتروفاستاتين وروسوفاستاتين).

في حال التوقف بشكل مفاجئ عن تناول الشاي الأخضر، فقد ترتفع مستويات الليثيوم في الدم وقد تحدث تأثيرات اليثيوم الضائرة.

كما قد يقلل الشاي الأخضر من امتصاص الحديد وحمض الفوليك.