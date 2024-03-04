يُصنَع الشاي الأخضر green tea من الأوراق المُجفَّفة لنفس النبات، أي الشاي التقليدي؛ولكن يجري تخمير أوراق الشاي التقليدي، بينما يجري تبخير أوراق الشاي الأخضر من دون تخمير.قد يجري تخمير الشاي الأخضر وشُربه أو أخذه على شكل قرص أو كبسُولة،يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، ولكنَّ تكون الكثير من الخُلاصات منزوعة الكافيين.يكون الشاي الأخضر غنيًا بالفلافونويدات، والبوليفينولات، والكاتيكينات.تُصنف هذه المواد كمضادات أكسدة، وكثيرًا ما يُعتقد بأنها تقي الخلايا من الضرر الذي يسببه الأكسجين، والطفرات، والسرطان.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
الادعاءات حول الشاي الأخضر
يأخذ الأشخاصُ الشايَ الأخضر لأسبابٍ عديدةٍ، مثل الوقاية من السرطان وداء الشِّريَان التاجي بالإضافة إلى استعماله لمُعالجة الثآليل الجنسية الخارجية.تنطوي الأسباب الأخرى لأخذ الشاي الأخضر على التقليل من مستويات الشحوم في الدَّم وتخفيف ألم الفُصال العظمي وأعراض سن اليأس، وتعزيز إنقاص الوزن والذاكرة وإطالة العمر.
الأدلة حول الشاي الأخضر
هناك عدد قليل من الفوائد المزعومة للشاي الأخضر والمدعومة بأدلة علمية قوية. ولكن، قد يُساعد الشاي الأخضر الذي يُطبق موضعيًا على مُعالجة الثآليل التناسلية (عند تطبيقه بشكل مباشر على الثؤلول).كما أظهرت الدراسات نقصًا بسيطًا ولكن كبيرًا في الوزن بين مستخدميه.
الآثار الجانبية للشاي الأخضر
ترتبط التأثيرات الجانبية بتأثيرات الكافيين (بالإضافة إلى الجرعة).وهِيَ تنطوي على الأرق والقلق وتسرّع مُعدَّل ضربات القلب tachycardia وارتعاش خفيفٍ.يجب على النساء الحوامل تجنب تناول كمياتٍ كبيرةٍ بسبب محتوى الكافيين وما ينجم عن ذلك في زيادة خطر الإسقاط.توثق تقارير من حالات نادرة سُميَّة الكبد.قد يزيد شربُ الشاي الأخضر المُخمَّر على معدة فارغة من خطر إصابة الكبد، على الرغم من هذا الادعاء لم تُجر حوله دراسات كافية.
التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع الشاي الأخضر
قد يقلل فيتامين K الموجود في الشاي الأخضر من التأثيرات المضادة للتخثر للوارفارين، مما يزيد من خطر جلطات الدم.
يمكن للشاي الأخضر أن يقلل بشكل كبير من مستويات نادولول في الدم، وهو أحد حاصرات بيتا، بالإضافة إلى الأدوية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول (أتروفاستاتين وروسوفاستاتين).
في حال التوقف بشكل مفاجئ عن تناول الشاي الأخضر، فقد ترتفع مستويات الليثيوم في الدم وقد تحدث تأثيرات اليثيوم الضائرة.
كما قد يقلل الشاي الأخضر من امتصاص الحديد وحمض الفوليك.
التوصيات حول الشاي الأخضر
يُعدُّ الشاي الأخضر آمنًا بشكلٍ عام، على الرغم من أنَّ منافعه الصحية محدودة، إن وجدت.يجب على الأشخاص تجنب شرب كميات كبيرة، وخاصةً النساء الحوامل، وينبغي تجنب شرب الشاي الأخضر على معدة فارغة.
للمزيد من المعلومات
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National Institutes of Health's National Center for Complementary and Integrative Health: Green Tea