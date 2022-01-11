السَّلبين المريميّ

ما هو السلبين المريمي؟
السَّلبين المريميّ (أو الخرفيش) هو نبات بأزهار أرجوانيَّة.وتحتوي عُصارته وبذوره على المكون الفعال السيليمارين، وهو مُضاد أكسدة قويّ ويُستخدم بشكل مُتبادل مع السلبين المريمي من ناحية التسمية.تعمل مضادات الأكسدة على وقاية الخلايا من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، والتي هي نواتج ثوانية لنشاط الخلية الاعتيادي وتتميز بنشاطها الكيميائي العالي.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن المكملات الغذائية).
ما هي الادعاءات المثارة حول السلبين المريمي؟
يدعي البعض أن للسَّلبين المريميّ عدة فوائد صحية محتملة، منها وقاية الكبد من الضرر بسبب الفيروسات والمواد السامَّة (مثل الكحول والذيفانات التي يطرحها فطر المظلة القاتل)، وأدوية مُعيَّنة تكون سمِّية للكبد (مثل الأسيتامينوفين).وبذلك، يأخذ الأشخاص السلبين المريمي للوقاية من التسمم بالفطر وعلاجه، وغيره من أمراض الكبد مثل تشمع الكبد والتهاب الكبد C.
كما قد يُسبب السَّلبين المريميّ زيادةً تتراوَح بين البسيطة إلى المتوسطة في سكر الدَّم والهيموغلوبين A1c (HbA1C) عند أشخاص السكري من النوع الثاني.
هل السلبين المريمي فعال حقًا؟
لا تُظهر دراسات علميَّة جيِّدة التصميم أنَّ السَّلبين المريميّ مُفيد بشكلٍ ملحوظ مع اضطراب في الكبد أو يُقلل الوفاة بسبب سميَّة الكبد.
ووجدت بعض الدراسات أنَّ السلبين المريمي يُؤدِّي إلى انخفاض مستوى الغلُوكُوز الصيامي و HbA1C، ولكن من غير الواضح ما إذا كان يُنصح باستعماله عند الأشخاص المصابين بداء السُّكَّري أو ضعف الحساسية تجاه الأنسولين (مقدمات السكري).
قد يُقلل السلبين المريمي من المُضَاعَفات المرتبطة بالسكري، مثل الكبد الدهني والبيلة البروتينية.كما قد يُساعد السلبين المريمي على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.وغالبًا ما يجري دمجه مع مكملات أخرى، مثل بربارين.
ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة للسلبين المريمي؟
لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة، على الرغم من احتمال حدوث انزعاج معدي معوي.كما قد يُعاني الأشخاص الذين لديهم حساسية من الأقحوان (chrysanthemums)، والقطيفة (marigolds)، وزهرة الربيع (daisies) من استجابات تحسُّسية تجاه السلبين المريمي.
وينبغي على النساء اللواتي لديهن حالات حساسية للهرمونات (مثل سرطان الثدي أو الرحم أو المبيض أو بطانة الرحم أو الأورام الليفيَّة الرَّحميَّة)، أن يتجبنَ استعمال السَّلبين المريميّ.
ما هي التداخلات الدوائيَّة التي تحدث مع السلبين المريمي؟
قد يزيد السَّلبين المريميّ من تأثيرات أدوية تُخفِّض مستويات السكر في الدَّم، وقد يتداخل مع أدوية تُستخدم لمعالجة عدوى فيروس العوز المناعي البشري، مثل الإندينافير أو الساكوينافير.قد يزيد السلبين المريمي من تأثيرات الوارفارين، مما يؤدي أحيانًا إلى النزف.قد يزيد السلبين المريمي من المستويات الدَّموية للعقاقير التي تمتلك خواصة كيميائية مشابهة (مثل بعض عقاقير العلاج الكِيميائي، وحاصرات قنوات الكالسيوم، وبعض المضادَّات الحيوية).
التوصيات
لا يوجد دليل واضح يدعم الادعاءات القائلة بأن السلبين المريمي مفيد للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الكبد، أو السكري، أو مقدمات السكري، أو أي اضطراب آخر.
قد يُساعد السلبين المريمي على خفض مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني؛ ولذلك، ينبغي على المصابين بالسكري استشارة الطبيب قبل استعمال السلبين المريمي.ينبغي على النساء الحوامل والنساء اللواتي يعانين من حالات حساسية تجاه الهرمونات استشارة الطبيب قبل استعمال السلبين المريمي.