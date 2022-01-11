ما هي الادعاءات المثارة حول السلبين المريمي؟

ما هي الادعاءات المثارة حول السلبين المريمي؟

يدعي البعض أن للسَّلبين المريميّ عدة فوائد صحية محتملة، منها وقاية الكبد من الضرر بسبب الفيروسات والمواد السامَّة (مثل الكحول والذيفانات التي يطرحها فطر المظلة القاتل)، وأدوية مُعيَّنة تكون سمِّية للكبد (مثل الأسيتامينوفين).وبذلك، يأخذ الأشخاص السلبين المريمي للوقاية من التسمم بالفطر وعلاجه، وغيره من أمراض الكبد مثل تشمع الكبد والتهاب الكبد C.

كما قد يُسبب السَّلبين المريميّ زيادةً تتراوَح بين البسيطة إلى المتوسطة في سكر الدَّم والهيموغلوبين A1c (HbA1C) عند أشخاص السكري من النوع الثاني.