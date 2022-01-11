ما هي الادعاءات المثارة حول الزنك؟

ما هي الادعاءات المثارة حول الزنك؟

يأخذ الأشخاص الزنك في معظم الأحيان على شكل أقراص للمص lozenges للتقليل من مدَّة أعراض الزكام.يأخذ بعض الأشخاص الزنك لمكافحة حب الشباب أو تحسين صحة القلب.يأخذ بعض الأشخاص الزنك لإبطاء استفحال التنكس البقعي المرتبط بالعمر age-related macular degeneration، وهو مرض يُصيب العين، أو للمساعدة على التئام الجروح لأن نقص الزنك يؤخر التئام الجروح.

يؤدي نقص الزنك الخفيف إلى إضعاف النمو عند الأطفال، ويمكن تصحيحه باستخدام مكملات الزنك.

اقترحت دراسات أن استعمال مكملات الزنك يساعد الأشخاص المصابين بمقدمات داء السكري أو السكري على السيطرة على مستويات السكر في الدم.