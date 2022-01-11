من غير المحتمل أن يكون لأي مركب واحد، بما في ذلك الريحان المقدس، مثل هذه المجموعة الواسعة من الفوائد الصحية.وبالتالي، فمن غير المرجح أن تؤكد الأدلة العلمية مثل هذه الفوائد المتعددة.

تُشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أنَّ زيت بذور الريحان المقدَّس قد يكون لها التأثيرات التالية:

الوقاية من القرحات والتغيرات في القلب والأوعية الدموية الناجمة عن الإجهاد

إبطاء نمو الخلايا السرطانية وإطالة معدل البقاء على قيد الحياة عند الحيوانات المصابة بالسرطان

الحد من القلق

التقليل من اللويحة البكتيرية والتهاب اللثة في الفم عند استعمال غسول فموي محضر من مستخلص أوراق الريحان المقدس

ولكن، لم يجري تأكيد أي من هذه النتائج عند البشر.

أظهرت الدراسات المُجراة على البشر بأن الفوائد المزعومة للريحان المقدس محدودة.كانت العديد من هذه الدراسات صغيرة وذات نوعية رديئة.أظهرت هذه الدراسات أنَّ الريحان المقدّس يمكن أن يعود بالفوائد الصحية التالية، من بين أمور أخرى، ولكن الحاجة قائمة إلى إجراء دراسات أكبر ذات تصميم أفضل لتأكيد هذه النتائج الأولية: