تُظهر الدراسات العلمية أنَّ الجنكة تُفيد المصابين بالدَّاء الشَّرَياني المُحيطِيّ، على الرغم من أنَّ الفائدة بسيطة جدًا.أدَّت الجنكة إلى زيادة المسافة التي يمكن أن يمشيها الأشخاص من دون ألمٍ،

ويبدو أنَّ فائدتها لأشخاص الخرف تبدُو غير محتَملة استنادًا إلى نتائج من تجربة سريريَّة كبيرة.وفي هذه التجربة السريريَّة، كانت الجنكة غير فعَّالةً في التقليل من استفحال الخرف وداء ألزهايمر عند كبار السن،ومع ذلك، أشارت دراسات أخرى إلى أن استعمال الجنكة بجرعات كافية ولمدة تزيد عن 5 أشهر قد تعمل مؤقتًا على استقرار الوظيفة الذهنية والاجتماعية لدى الأشخاص المصابين بالخرف الخفيف إلى المتوسط.

بالنسبة إلى الحالات الصحية المختلفة، لا تتوفر سوى أدلة قليلة على فوائد استعمال الجنكة.يمكن للجنكة أن

تساعد بشكلٍ محدود على التقليل من أعراض بعض الاضطرابات، مثل القلق والفصام

تساعد على التعافي من السكتة الدماغية

تساعد على إبطاء التنكس البقعي المرتبط بالعمر (مرض عيني) وتحسين تدفق الدم في العين

تساعد على تخفيف الطنين في الأذنين، ولكن من غير المحتمل أن يكون ذلك عند الأشخاص الذين تكون مشكلتهم الرئيسية هي الطنين

الوقاية من داء المرتفعات عند بعض الأشخاص

تشير الأدلة التي أخذت بالظهور حديثًا إلى فائدة الجنكة في علاج السكري من النوع الثاني.وعند المشاركة بين الجنكة والميتفورمين فإن ذلك يُؤدِّي إلى انخفاضٍ واضح في مستويات الغلُوكُوز الصيامي و HbA1C.