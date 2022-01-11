التوت البَرِّي

تشير الأدلة إلى أن عصير أو خلاصة التوت البري يمكن أن تساعد على الوقاية من نكس عدوى السبيل البولي خلال الأشهر الإثني عشر التالية، ولكن هذا التأثير يكون بسيطًا.لا يمكن للتوت البري علاج حالة عدوى نشطة في السبيل البولي. ولكنَّ الأدلة كانت غير متناسقة إلى حدٍّ ما.يحتوي عصير التوت البري غير المُصنَّع والطبيعي على الأنثوسيانينات anthocyanidins التي تحول دون التصاق الإشريكيَّة القَولُونيَّة Escherichia coli (البكتيريا التي تُسبِّب حالات عدوى في السبيل البولي عادةً) بجدار السبيل البولي.

لا يوجد دليل على أنَّ التوت البري فعال في تخفيف شدة الحمى أو علاج سرطانات محددة.