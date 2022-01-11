من غير المحتمل أن يكون لأي مركب واحد، بما في ذلك أشواغاندا، مثل هذه المجموعة الواسعة من الفوائد الصحية.

وقد أظهرت الدراسات في المختبرات (على سبيل المثال، في خلايا وأعضاء) أن أشواغاندا تقلل من الالتهاب وترخي الجهاز العصبي المركزي.كما اقترحت دراسات أجريت على الفئران بأنَّ هذا النبات يمكن أن يخفض من مستوى السكر في الدَّم، ويعزز الجهاز المناعي (على الرغم من أن ما يعنيه هذا أو كيف يمكن تحقيقه غير واضح)، ويقتل الخلايا السرطانية.ولم تتأكد نتائج الدراسات التي أجريت في المختبرات والفئران بدراسات تجرى على البشر.

تشير دراساتٌ صغيرةٌ على البشر بأنَّ أشواغاندا قد

تساعد على تقليل الشدَّة، والقلق، والإرهاق

تحسن نوعية النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق

تعزز وظائف الدماغ، وتساعد على تخفيف القلق لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب

ومن الضروري إجراءُ دراسات على عينات أضخم من المشاركين لتأكيد فوائد الأشواغاندا.