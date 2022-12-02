تُؤدِّي غاما هيدروكسي بوتيرات إلى مشاعر من الاسترخاء والتهدئة،وقَد تُؤدِّي أيضًا إلى التعب ومشاعر من عدم التثبيط.

عند أخذ جرعات عالية من غاما هيدروكسي بوتيرات، قد تُؤدِّي إلى:

الدوخة

الضعف في التنسيق

الغثيان

التقيُّؤ

كما يُمكن للجرعات العالية أيضًا أن تبطئ من التنفُّس وتسبب اختلاجات وغيبوبة، وتُؤدي إلى الوفاة أحيانًا.يُعدُّ أخذ توليفة من غاما هيدروكسي بوتيرات وأيّ مهدِّئ آخر خُصوصًا الكُحول، أمراً خطيراً جدًّا،وتحدث معظم الوفيات عندما يجري أخذ غاما هيدروكسي بوتيرات مع الكُحول.

تحدث أعراض السَّحب إذا لم يَجرِ أخذ غاما هيدروكسي بوتيرات لعدة أيام بعد تعاطيها بشكلٍ متكرر في السابق.تكون أعراض الانسحاب مماثلة لأعراض سحب الكحول (بما في ذلك الرعاش، والصُّدَاع، والتعرُّق، والغثيان، والاختلاجات)، والتي قد تُشكِّل تهديدًا للحياة.