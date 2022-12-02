غاما هيدروكسي بوتيرات (ويرمز له GHB أو"G")، عن طريق الفم، ويكون على شكل سائلٍ عادةً.وهي تُشبه الكيتامين أو الكحول من ناحية التأثيرات.
(انظر أيضًا تعاطي العقاقير وسوء استعمالها).
أعراض استعمال غاما هيدروكسي بوتيرات
تُؤدِّي غاما هيدروكسي بوتيرات إلى مشاعر من الاسترخاء والتهدئة،وقَد تُؤدِّي أيضًا إلى التعب ومشاعر من عدم التثبيط.
عند أخذ جرعات عالية من غاما هيدروكسي بوتيرات، قد تُؤدِّي إلى:
الدوخة
الضعف في التنسيق
الغثيان
التقيُّؤ
كما يُمكن للجرعات العالية أيضًا أن تبطئ من التنفُّس وتسبب اختلاجات وغيبوبة، وتُؤدي إلى الوفاة أحيانًا.يُعدُّ أخذ توليفة من غاما هيدروكسي بوتيرات وأيّ مهدِّئ آخر خُصوصًا الكُحول، أمراً خطيراً جدًّا،وتحدث معظم الوفيات عندما يجري أخذ غاما هيدروكسي بوتيرات مع الكُحول.
تحدث أعراض السَّحب إذا لم يَجرِ أخذ غاما هيدروكسي بوتيرات لعدة أيام بعد تعاطيها بشكلٍ متكرر في السابق.تكون أعراض الانسحاب مماثلة لأعراض سحب الكحول (بما في ذلك الرعاش، والصُّدَاع، والتعرُّق، والغثيان، والاختلاجات)، والتي قد تُشكِّل تهديدًا للحياة.
تشخيص استعمال غاما هيدروكسي بوتيرات
تقييم الطبيب
يرتكز التشخيص إلى الأعراض عند من يُعرفون بتعاطي غاما هيدروكسي بوتيرات.ولا تتوفر اختبارات يُمكنها تأكيد تعاطي غاما هيدروكسي بوتيرات بسهولة.
علاج استعمال غاما هيدروكسي بوتيرات
الملاحظة والمراقبة إلى أن يستيقظ الشخص
المساعدة على التنفُّس في بعض الأحيان
يوجه علاج مضاعفات استعمال غاما هيدروكسي بوتيرات إلى الأعراض.وقد تحتاج الحالة إلى جهاز التهوية إذا تأثَّر التنفُّس.يتعافى معظم الأشخاص بسرعة.
للمزيد من المعلومات
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
المعهد الوطني الخاص بإساءة استعمال العقاقير (NIDA): معلومات خاصة بغاما هيدروكسي بوتيرات تقدمها الوكالة الاتحادية التي تدعم الأبحاث العلمية حول تعاطي المخدرات وعواقبها، وتوفر المعلومات حول العقاقير شائعة الاستخدام، وأولويات الأبحاث وتقدمها، والموارد السريرية، وفرص المنح والتمويل.
إدارة خدمات الصحة النفسية واستعمال المواد (SAMHSA): وكالة تابعة لوزارة الصحة الأمريكية، تقود جهود الصحة العامة لتحسين الصحة السُّلُوكية، وتوفر الموارد، بما في ذلك مواقع العلاج، وخط المساعدة المجاني، وأدوات تدريب الممارسين، والإحصائيات، والمنشورات حول مجموعة متنوعة من المواضيع المرتبطة بالمواد.