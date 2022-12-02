ذهان كورساكوف (Korsakoff psychosis) هُوَ من مضاعفات العوز طويل الأمد للثيامين، وهُوَ يُؤدِّي إلى فقدان للذاكرة حول الأحداث الأخيرة، وتخليط ذهنِي، وتغيرات سلُوكية.

كثيرًا ما يجري تشخيصه مع اعتلال الدماغ الفيرنيكي.

(انظر أيضًا تعاطي العقاقير وسوء استعمالها).

يحدُث ذهان كورساكوف عندَ 80% من أشخاص اعتلال الدماغ الفيرنيكي الذين لم تجرِ مُعالَجة حالاتهم، وهو اضطراب دمَاغي ينجُم عن نوع من نقص الفيتامين يمكن أن يحدُث عندَ الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من الكحول لفترة طويلة.يجري تحريض مُتلازمة كورساكوف أحيانًا عن طريق نوبةٍ حادة من الهذيان الارتعاشي، وهُو من أشكال السَّحب الكحوليّ، وذلك سواء حدثت نوبة من اعتلال الدماغ الفيرنيكيّ أم لم تحدُث.تنطَوي الأَسبَاب الأخرى على إصابات الرأس والسكتة والنزف داخل الدماغ وأورام معيَّنة في الدماغ (نادرًا).

أعراض ذُهَان كورساكُوف يفقد مرضى ذهان كورساكوف الذاكرة حول الأحداث الأخيرة،بينما تكون الذاكرة حول الأحداث البعيدة أقلّ تأثراً.يُمكن أن تصبح الذاكرة ضعيفةً إلى درجة أنَّ الأشخاص يختلقون القصصَ غالبًا، وأحيانًا بشكلٍ مقنعٍ جدًّا، وذلك في محاولة منهم لتغطية عَدم القدرة على التذكُّر (تسمى المسامرة أو التخريف confabulation)،ويفقدون كامل الإحساس بالوقت.يُعاني المرضى من التخليط الذهنيّ واللامبالاة وقد لا يستجيبون إلى الأحداث حتى المخيفة منها.كما تظهر لديهم أيضًا جميع أعراض اعتلال الدماغ الفيرنيكي، بما في ذلك الرنح الشديد profound ataxia (مشية متلكِّئة بشكلٍ كبيرٍ) وصعوبة في ضبط حركات العين.

تشخيص ذُهَان كورساكُوف تاريخ مرضي لحالة تُعرف بالتسبب بذهان كورساكوف، مثل اضطراب معاقرة الخمرة الشديد والمزمن يضعُ الأطباءُ تشخيص ذهان كورساكوف استِنادًا إلى الأَعرَاض، خُصوصًا التخريف confabulation، عند الأشخاص الذين لديهم حالات يُمكن أن تُسبب ذهان كورساكوف، مثل اضطراب معاقرة الخمرة الشديد والمزمن.يحتاجُ الأطباءُ إلى استبعاد الأَسبَاب الأخرى للأعراض، مثل العدوى.

علاج ذُهَان كورساكُوف الثيامين

السوائل ينطوي علاج ذهان كورساكوف على فيتامين الثيامين والإماهَة.ولكن ولسوء الحظ، يكون الشفاء من الحالة ضعيفاً وغيرَ محتمل بالرغم من المُعالَجة.