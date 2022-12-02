الستيرويدات الابتنائيَّة هي نسخٌ صنعية (من صنع الإنسان) من هرمون التستوستيرون، تُستخدَم لزيادة حجم العضلات.

الستيرويدات الابتنائيَّة anabolic steroids هِيَ هرمُونات تعزز نمو العضلات وتزيد من القوَّة والطاقة،

كما يُمكن أن تُسبب العديد من التأثيرات الجانبية أيضًا، بما في ذلك التأثيرات النفسية (تقلبات المزاج والسُّلُوك العدواني والتهيج) والبدنيَّة (حب الشباب والتأثيرات الذكوريَّة عندَ النساء وتضخُّم الثدي عند الرجال).

يمكن التحرِّي عن هذه المواد في البول لمدة تصل إلى 6 أشهُر،

وتنطوي المُعالَجة على التوقُّف عن استخدامها.

(انظر أيضًا تعاطي المخدرات ومعاقرتها).

تنطوي الستيرويدات الابتنائيَّة على هرمون التستوستيرون والعقاقير ذات الصلة.تُؤدِّي الستيرويدات الابتنائيَّة إلى العديد من التأثيرات البدنية، بما في ذلك تعزيز نمو العضلات وزيادة القوة والطاقة،ولذلك يجري غالبًا استخدامها بشكلٍ غير شرعيّ للتفوق على المتنافسين في الرياضة.يكون مستخدمو الستيرويدات الابتنائية من الرياضيين غالبًا، مثل لاعبي كرة القدم، والمصارعين، ومحترفي بناء الأجسام، ورافعي الأوزان، ويكون معظمهم من الذكور.

يجري استخدَام الستيرويدات الابتنائيَّة طبياً لمُعالَجة انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون (قصور الغدد التناسلية hypogonadism)، وأحيَانًا للوقاية من ضمور العضلات عند الأشخاص طريحي الفراش أو الذين يُعانون من حروق شديدة أو السرطان أو مرض الإيدز.

يُمكن أخذ الستيرويدات الابتنائيَّة عن طريق الفم أو الحقن في العضل أو تطبيقها على الجلد على شكل هُلام أو رُقعَة.

قد يستخدِمُ الرياضيون الستيرويدات الابتنائيَّة لفترةٍ مُعيَّنة ويتوقفون عن استخدامها ومن ثمَّ يتابعون استخدامها من جديد لمرات عديدة في العام،وتُسمى هذه العملية التدوير cycling.كما يستخدمُ الرياضيون أيضًا العديد من الستيرويدات في نفس الوقت (مُمارسة تُسمَّى التكديس stacking)، ويأخذونها بطرائق مختلفة (عن طريق الفم أو الحقن او الرقعة).كما يُمكن أيضًا أن يقوموا بزيادة الجرعة عبرَ دورة (تُسمَّى زيادة الجرعة بشكلٍ سريع تدريجيًا pyramiding)،وقد تُؤدِّي هذه العملية إلى أخذ جرعةٍ مرتفعة جداً.تهدُف جميع الممارسات المذكورة إلى تعزيز تأثيرات مرغوب فيها وتقليل تأثيرات ضارَّة، ولكن لا يوجد دليل كافٍ يدعم هذه الفوائد.

بالنسبة إلى الجرعات المستخدمة لمُعالَجة الاضطرابات، تُسبب الستيرويدات الابتنائية مشاكل قليلة،ولكن قد يأخذ الرياضيون جرعات أكثر بما يتراوح بين 10 إلى 50 مرة من الجرعات الطبية.

أعراض وعلامات تعاطي الستيرويدات الابتنائية تُؤدِّي الستيرويدات الابتنائية إلى تأثيرات بدنية ونفسيَّة،ويزداد التأثير كلَّما كانت الكمية المأخوذة أكبر. التأثيرات البدنية ينطوي التأثير البدني الرئيسي للستيرويدات الابتنائية على: زيادة حجم العضلات تنطوي التأثيرات البدنية الأخرى على: تثدِّي الرجل Gynecomastia وانكماش الخصيتين وانخفاض تعداد النطاف عند الرجال

الاسترجَال عند النساء، مثل الصلع وكثرة شعر الجسم (الشعرانية) وتضخُّم البظر وخشونة الصوت وانكماش الثديين وترقق (ضُمور) بطانة المهبل. قد لا يُمكن الشفاء من تثدِّي الرجل والتأثيرات الذكورية في النساء. تُعدُّ الزيادة في حبّ الشباب شائعة عد الجنسين معًا،وقد يزداد الدافع الجنسي أو ينخفض (يعد انخفاضه أقل شيوعاً)،وقد تزداد العدوانية والشهية للطعام.بالنسبة إلى المراهقين، يُمكن أن تُؤثِّر الستيرويدات في نموّ عظام الذراع والساق، ويُمكن أن يُؤدِّي استخدامها لفترةٍ طويلةٍ إلى أن يقوم الجسم بإنتاج الكثير من كريات الدم الحمراء وإلى مستويات غير طبيعية من الدهون في الدَّم.تزدادُ مستويات البروتين الشحميّ منخفض الكثافة (الكولستيرول السيئ) وتنخفض مستويات البروتين الشحميّ مرتفع الكثافة (الكولستيرول الجيِّد).تجري الإفادة عن مُضَاعَفات قلبية وعائية شديدة مع استخدام الستيرويدات الابتنائية، وتنطوي هذه المُضاعفات على ارتفاع ضغط الدَّم والسكتة والنوبات القلبية، وجلطات الدَّم. التأثيرات النفسيَّة تُؤدِّي الستيرويدات الابتنائيَّة إلى العديد من التأثيرات النفسية (فقط مع الجرعات الزائدة عادةً): تقلبات كبيرة وغريبة في المزاج

سلوك غير عقلاني

زيادة العدوانية (دفقة أو استشاطة الستيرويد)

التهيج

زيادة الرغبة الجنسية عند الرجال، وأحيَانًا عند النساء

الاكتئاب

تشخيص تعاطي الستيرويدات الابتنائيَّة اختبارات البول يستخدم الأطباءُ اختبارات البول للتحري عن تفكُّك منتجات الستيرويدات الابتنائيَّة،ويُمكن التحرِّي عن هذه المنتجات من بعد مدة تصل إلى 6 أشهر من التوقُّف عن استخدامها.

الوقاية من تعاطي الستيرويدات الابتنائيَّة ينبغي توعية المراهقين والشباب البالغين حول مخاطر أخذ الستيرويدات الابتنائية ابتداءً من مرحلة الدراسة المتوسِّطة.كما قد تكون البرامج التي تُعلِّم طرائق بديلة وصحيَّة لزيادة حجم العضلات وتحسين الأداء مفيدةً أيضًا.تُشدِّدُ مثل هذه البرامج على أهمية التغذية الجيّدة وطرائق التدريب التي تنطوي على التدريب باستخدام الأثقال.

علاج تعاطي الستيرويدات الابتنائيَّة التوقُّف عن استخدَام الستيرويدات، حيث يُعدُّ التوقُّف عن استخدامها المُعالَجة الرئيسية.على الرغم من أنَّ الاعتماد الجسديّ لا يحدُث، قد يحدث اعتماد نفسي خُصوصًا عند الذين يُشاركون في منافسات كمال الأجسام.قَد يحتاجُ تثدِّي الرجل إلى تصغيرٍ جراحيّ.