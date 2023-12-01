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HealthDay
الحياة الصحية

تقنيَّات أو طرائق الاسترخاء Relaxation Techniques

حسبDenise Millstine, MD, Mayo Clinic
تمت مراجعته جمادى الأولى 1445

    تقنياتُ الاسترخاء، نمط من طب العقل والجسد، هي ممارساتٌ مصمَّمة بشكلٍ خاصّ لتخفيف التوتّر والشدَّة والإجهاد.قد تهدف التقنية المحدّدة إلى ما يلي:

    • السيطرة على الاستجابة للضغط النفسي (عن طريق الجهاز العصبي الودي)

    • خفض ضغط الدم ومعدّل ضربات القلب

    • تخفيف الشدّ أو التوتّر العضلي

    • تغيير نشاط الموجات الدماغية

    ويمكن استخدامُ تقنيات الاسترخاء مع تقنيات أخرى، مثل التأمّل أو التخيل الموجَّه أو العلاج بالتنويم.يمكن للعلاج بالاسترخاء أن يساعد على تخفيف الاكتئاب، ويمكن تطبيقه للمساعدة على الحد من القلق وبعض أنواع الألم.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.