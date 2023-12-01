اللمسَة العِلاجية Therapeutic Touch

اللمسة العلاجية، التي يشار إليها أحيانًا بأنها وضع اليدين، هي نوع من طب الطاقة.يستخدم اللمسُ العلاجي، الذي يشار إليه أحيانًا بأنه الوضع على اليدين، طاقة الشفاء لدى المعالج لتحديد وإصلاح الاختلالات في الحقل الحيوي للشخص.وعلى عكس الريكي، لا يقوم المعالجون بلمس الشخص عادة.وبدلًا من ذلك، يحرِّك المعالجون أيديهم ذهابًا وإيابًا على الشخص.

وقد استُخدمت اللمسة العِلاجية لتقليل القلق وتحسين الشعور بالعافية في الأشخاص الذين يعانون من السرطان، ولكنّ هذه التأثيرات لم تُدرَس بدقّة.وقد اكتسبت اللمسة العلاجية قبولًا من قبل العديد من الممرضات في الطب الشمول اللواتي يدمجون هذا العلاج في رعايتهم بالمستشفى.

وقد جَرَى القيامُ بعددٍ قليل من الدراسات المصمَّمة جيدًا على ممارسات الأيُورفيدا.قد تساعد اللمسة العِلاجية في علاج الألم والغثيان والتقيُّؤ لدى المصابين بالسَّرطان

وتعدُّ اللمسة العِلاجية آمنة كما يبدو.

(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).