skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon
HealthDay
الحياة الصحية

الكشط

حسبDenise Millstine, MD, Mayo Clinic
تمت مراجعته جمادى الأولى 1445

    الكشط (مناورة وممارسة قائمة على الجسم)، ويسمى أيضًا غوا شا gua sha، ينطوي على فرك أداة كليلة عبر الجلد، على الظهر أو الرقبة أو الأطراف عادةً.يُعد الكشط شائعًا عند الرياضيين، وخاصةً رياضيي رفع الأثقال.ويعتقد أن الكشط يزيد من تدفق الدَّم إلى منطقة ويعزز الاستقلاب والشفاء.واعتمادًا على الأداة المستخدمة، قد يُطلق على الكشط تسمية القطع أو الغرف spooning.

    وقد أظهرت هذه العلاجات فائدة في أعراض انقطاع الطمث والاضطرابات العضلية الهيكلية والألم.

    يُسبب الكشط كدمات في الجلد عادةً.

    (انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.