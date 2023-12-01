الكشط (مناورة وممارسة قائمة على الجسم)، ويسمى أيضًا غوا شا gua sha، ينطوي على فرك أداة كليلة عبر الجلد، على الظهر أو الرقبة أو الأطراف عادةً.يُعد الكشط شائعًا عند الرياضيين، وخاصةً رياضيي رفع الأثقال.ويعتقد أن الكشط يزيد من تدفق الدَّم إلى منطقة ويعزز الاستقلاب والشفاء.واعتمادًا على الأداة المستخدمة، قد يُطلق على الكشط تسمية القطع أو الغرف spooning.

وقد أظهرت هذه العلاجات فائدة في أعراض انقطاع الطمث والاضطرابات العضلية الهيكلية والألم.

يُسبب الكشط كدمات في الجلد عادةً.

(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).