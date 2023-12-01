العلاج بالمغناطيس

تٌستخدَم المَغانط، على وجه الخصوص، في علاج مختلف المشاكل العضلية الهيكليَّة والألم.يتم تسويق المغناطيس في الملابس والمجوهرات والمراتب لتخفيف الألم.

ولكن يبقى العلاج المغناطيسي غير مثبت علميًا، وخاصة في تخفيف الألم، والذي هو واحد من التطبيقات الأكثر شُيُوعًا.تُشير دراسات مُصمّمة جيدًا حول المغانط الثابتة إلى أنها غير فعالة في معالجة الألم المزمن، وخشونة المَفاصِل، والتهاب المَفاصِل الروماتويدي.