العلاج بالمغناطيس العلاج بالطاقة) يستخدم المجالات المغناطيسية الساكنة أو المجالات الكهرومغناطيسية.يضع الممارسون المغناطيس على الجسم لتقليل الألم أو تعزيز الشفاء.يمكن أو لا يمكن توصيل المغناطيس بشحنة كهربائية.
(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).
الاستخدامات الطبية للعلاج بالمغناطيس
تٌستخدَم المَغانط، على وجه الخصوص، في علاج مختلف المشاكل العضلية الهيكليَّة والألم.يتم تسويق المغناطيس في الملابس والمجوهرات والمراتب لتخفيف الألم.
ولكن يبقى العلاج المغناطيسي غير مثبت علميًا، وخاصة في تخفيف الألم، والذي هو واحد من التطبيقات الأكثر شُيُوعًا.تُشير دراسات مُصمّمة جيدًا حول المغانط الثابتة إلى أنها غير فعالة في معالجة الألم المزمن، وخشونة المَفاصِل، والتهاب المَفاصِل الروماتويدي.
التأثيراتُ الجانبية للعلاج بالمغناطيس
وليس من الواضح ما إذا كان العلاجُ بالمغناطيس آمن لدى الأشخاص التاليين:
النساء الحوامل (التأثيرات في الجنين غير معروفة)
الأشخاص الذين قاموا بزرع المضخات والأجهزة
الناس الذين يتناولون الأدوية التي تطبَّق بشكل لصاقات
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المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية (NCCIH): Magnets for Pain