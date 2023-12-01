العلاجُ بتقويم العمود الفقري

في العلاج بتقويم العمود الفقري chiropractic، وهو ممارسة تعتمد على التمسيد والتدليك اليدوي، ينظر إلى العلاقة بين بنية العمود الفقري ووظيفة الجهاز العصبي باعتبارها المفتاح للحفاظ على الصحة أو استعادتها.والطريقة الرئيسية لتصحيح هذه العلاقة هي منابلة او مناورة العمود الفقري.كما يمكن أن يقومَ مقوِّمو العمود الفقري بالمُعالجَات الفيزيائية (مثل استعمال الحرارة والبرد، والتحفيز الكهربائي، واستراتيجيات إعادة التأهيل)، أو التدليك، أو العلاج بالابر أو التوصية بتدريبات معيَّنة أو تغيير نمط الحياة.وقد يوصون بطرق يمكن من خلالها إعادة ترتيب الأشياء في بيئة العمل لديهم لجعلها أسهل وأكثر أمانًا للاستخدام (تغييرات مريحة).يمكن لمثل هذه التغييرات أن تساعد على الوقاية من مشاكل مثل آلام الظهر.(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).

يستخدم بعض مُقوِّمي العمود الفقري المعالجة اليدوية في العمود الفقري لتصحيح حالات عدم الاتساق في العمود الفقري (الفقرات) في محاولة لاستعادة جريان الطاقة الحيوية.يمارس هؤلاء المعالجون لهذا العمود الفقري هجينًا من العلاج بالطاقة والتلاعب.بينما يرفض بعض المعالجين اليدويين الآخرين هذا الاعتقاد.

الاستخدامات الطبية للعلاج اليدوي ويجري دراسة تقويم العمود الفقري بنشاط.تنطوي المشاكل الأكثر شُيُوعًا التي تُعالَج بتقويم العمود الفقري على آلام أسفل الظهر والصُّدَاع وألم الرقبة وألم الأعصاب الناجم عن انضغاط الأعصاب. وقد أظهرت التجاربُ السريرية الماضية أن العلاجَ بتقويم العمود الفقري فعّال مثل العلاج الطبي التقليدي في تخفيف ألم أسفَل الظَّهر على المدى القصير.وتشمل المبادئُ التوجيهية للممارسة الطبية التقليدية العلاج بتقويم العمود الفقري كخيار علاجي لألم أسفَل الظَّهر المفاجئ، الذي لا يزول على الرغم من التدابير التي يتخذها الأشخاص من تلقاء أنفسهم.ولكنَّ المُعالجَات ما بعد 3 أشهر قد لا توفر فائدة إضافية. هل تعلم... لم يَجرِ تحديدُ فائدة المناورة في حالات لا تتصل مباشرة بالجهاز العضلي الهيكلي.تشير الدراسات القليلة التي أجريت إلى أن المعالجة لا تكون فعالة في علاج هذه الاضطرابات.

الآثار الجانبية المحتملة للعلاج بتقويم العمود الفقري وتعد المُضَاعَفاتُ الخطيرة الناجمة عن مناورة العمود الفقري، مثل ألم أسفَل الظَّهر والضرر في أعصاب العنق والأضرار التي تلحق بالشرايين في الرقبة، نادرة.وقد تشتمل الآثار الجانبية الأخرى على الانِزعَاج والصُّدَاع والتعب، والتي تختفي في غضون 24 ساعة عادة.يمنع استخدام مناورة العمود الفقري عند الأشخاص الذين لديهم (سابقًا أو حاليًا) أيّ مما يلي: تخلخل العظام

أعراض التضرّر أو التعطّل العصبي (الاعتلال العصبي)، على سَبيل المثال، فقدان الإحساس أو القوة في واحد أو أكثر من الأطراف)

جراحة سابقة في العمود الفقري

السكتة الدماغية

اضطرابات الأوعية الدموية