العلاجُ بالنظام الغذائي Diet Therapy

تستخدم المعالجة بالنظام الغذائي، وهي ممارسة قائمة على أساس بيولوجي، نُظُمًا غذائيَّة مُتخصِّصة (مثل الأنظمة الغذائية الماكروبيوتية، ونظام باليو Palio، والنظام الغذائي المتوسطي، والنظام الغذائي الفقير بالكربوهيدرات) بهدف

معالجة أو الوقاية من مرض معيّن (مثل السرطان أو اضطرابات القلب والأوعية الدموية)

تعزيز العافية بشكلٍ عام

إزالة السموم من الجسم (عن طريق تحييد أو التخلّص من السموم من الجسم)

تعدُّ بعضُ الأنظمة الغذائيةَّ (مثل النظام الغذائي المتوسّطي) مقبولة على نطاق واسع، وتُشجَّع في الطبّ الغربي التقليدي.

عند بدءِ النظام الغذائي العلاجي الذي ينطوي على طريقة مختلفة بشكل كبير من تناول الطعام، يجب على الناس أن يطلبوا من أحد الخبراء أن ينصحهم حتى يتمكّنوا من تجنب نقص التغذية.يتطوَّر علمُ النظام الغذائي وفهمه بشكلٍ دائم، ولذلك ينبغي إعادة النظر فيه بشكلٍ متكرّر من قبل اختصاصيي الرعاية الصحّية أو التغذية.

(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).

النظامُ الغذائي الخاص الماكروبيوتيكي يتكوَّن النظام الغذائي الماكروبيوتيكي من الخضراوات والحبوب الكاملة والفواكه والحبوب بشكل رئيسي.ولقد ذكر بعضُ الأشخاص، بعدَ اتباع النظام الغذائي الماكروبيوتيكي، حدوث تحسُّن للسرطان وأعراضه، ولكن لم تُجرَ دراسات منضبطة بشكلٍ جيِّد. تنطوي مخاطرُ النظام الغذائي الماكروبيوتيكي macrobiotic على حدوث نَقصٍ غير مقصود في الوزن، وأحيانًا عدم كفاية المدخول من بعض المُغذِّيات.