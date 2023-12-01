العلاجُ بالنظام الغذائي Diet Therapy

تستخدم المعالجة بالنظام الغذائي، وهي ممارسة قائمة على أساس بيولوجي، نُظُمًا غذائيَّة مُتخصِّصة (مثل الأنظمة الغذائية الماكروبيوتية، ونظام باليو Palio، والنظام الغذائي المتوسطي، والنظام الغذائي الفقير بالكربوهيدرات) بهدف
معالجة أو الوقاية من مرض معيّن (مثل السرطان أو اضطرابات القلب والأوعية الدموية)
تعزيز العافية بشكلٍ عام
إزالة السموم من الجسم (عن طريق تحييد أو التخلّص من السموم من الجسم)
تعدُّ بعضُ الأنظمة الغذائيةَّ (مثل النظام الغذائي المتوسّطي) مقبولة على نطاق واسع، وتُشجَّع في الطبّ الغربي التقليدي.
عند بدءِ النظام الغذائي العلاجي الذي ينطوي على طريقة مختلفة بشكل كبير من تناول الطعام، يجب على الناس أن يطلبوا من أحد الخبراء أن ينصحهم حتى يتمكّنوا من تجنب نقص التغذية.يتطوَّر علمُ النظام الغذائي وفهمه بشكلٍ دائم، ولذلك ينبغي إعادة النظر فيه بشكلٍ متكرّر من قبل اختصاصيي الرعاية الصحّية أو التغذية.
(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).
النظامُ الغذائي الخاص الماكروبيوتيكي
يتكوَّن النظام الغذائي الماكروبيوتيكي من الخضراوات والحبوب الكاملة والفواكه والحبوب بشكل رئيسي.ولقد ذكر بعضُ الأشخاص، بعدَ اتباع النظام الغذائي الماكروبيوتيكي، حدوث تحسُّن للسرطان وأعراضه، ولكن لم تُجرَ دراسات منضبطة بشكلٍ جيِّد.
تنطوي مخاطرُ النظام الغذائي الماكروبيوتيكي macrobiotic على حدوث نَقصٍ غير مقصود في الوزن، وأحيانًا عدم كفاية المدخول من بعض المُغذِّيات.
نظام باليو الغذائي
يتكوّن النظام الغذائي لباليو من أنواع من الطعام يُزعم أنها استهلكت في الماضي البعيد في أثناء العصر الحجري القديم، عندما كان يجري اصطياد أو جمع الطعام.أي أنه يتكوّن من الأطعمة المصنوعة من الحيوانات والنباتات البرّية.وبذلك، يؤدي النظام الغذائي إلى ما يلي:
تناول المزيد من البروتين
تناول كميات أقلّ من الكربوهيدرات، وعند تناولها، تناول الفواكه والخضروات الطازجة غير النشوية بشكل رئيسي
تناول المزيد من الألياف
تناول المزيد من الدهن، لاسيَّما الدهون مُتعدِّدة اللاإشبَاع وأحاديّة اللاإشبَاع
ينبغي تجنُّبُ الأطعمة التي يُعتقد أنَّها لم تكن مُتوفِّرةً في أثناء العصر الحجريّ القديم (مثل مُنتجات الألبان والحبوب والبقوليات والزيوت المعالجة والسكّر المكرّر والملح والقهوة).يزعم المؤيدون أنّ الأشخاص لا يستطيعون معالجة (استقلاب) العديد من هذه الأطعمة.ولكن معرفة ما كان يؤكل في العصر الحجري القديم (Paleolithic era) محدودة، وتشير بعض الأدلة إلى أن النظام الغذائي في العصر العصر الحجري القديم لم يكن محدودًا، مثل نظام باليو.
ويزعم مؤيّدو النظام الغذائي باليو أنه يقلّل من خطر الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي والسكري من النوع الثاني والعديد من الحالات المزمنة.كما يزعمون أيضًا أنه يعزّز نقص الوزن، ويحسّن الأداء الرياضي، ويعزّز النوم، ويحسّن الوظيفة الذهنية.ولكن تبقى الأدلة على أنّ هذا النظام الغذائي يحتوي على أي من هذه التأثيرات غير متناسقة.
تنطوي مخاطرُ نظام باليو الغذائي على عدم كفاية المدخول من بعض المُغذِّيات (بسبب نقص استهلاك الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان)، وربما زيادة خطر الإصابة بدَاء الشِّريَان التاجي (بسبب زيادة استهلاك الدهون والبروتينات).