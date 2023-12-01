العلاجُ بالتنويم Hypnotherapy

قد يكون العلاجُ بالتنويم مفيدًا في مُعالَجَة العديد من الحالات والأَعرَاض التي يمكن أن تؤثِّر فيها العَوامِل النفسية في الأَعرَاض الجسديَّة:

الهبَّات السَّاخنة

أنواع الرهاب

بعض مُتلازمات الألم

اضطرابات النوم

اضطرابات تعاطي الموادّ

الاكتئاب

بعض اضطرابات الجلد (مثل الثآليل)

القلق

وقد استخدم العلاجُ بالتنويم المغناطيسي مع بعض النجاح لمساعدة الأشخاص على التوقّف عن التدخين وخسارة الوزن.كما يمكن أن يقلّل من الألم والقلق في أثناء الإجراءات الطبية عند البالغين والأطفال وقد يساعد على الحد من أعراض متلازمة المعي المتهيج، والصداع، والربو.كما يمكن للعلاج بالتنويم أيضًا أن يساعد على الحد من القلق وتحسين نوعية الحياة عند المصابين بالسرطان.