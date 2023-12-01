العلاجُ بالتنويم Hypnotherapy

العلاج بالتنويم هو نوعٌ من: طب العقل والجسد.وفي العلاج بالتنويم، يُوجَّه الأشخاص إلى حالة متقدِّمة من الاسترخاء والاهتمام المتزايد.يصبح الأشخاصُ المنوَّمون مستغرقين في الصور المقترحة من قِبَل المعالِج، وقادرين على تعليق النكران.بالنسبة للأشخاص الذين يستطيعون يركزون انتباههم ويصبحون أكثر انفتاحًا على الاقتراحات، يمكن استخدام العلاج بالتنويم لمساعدتهم على تغيير سلوكهم ومن ثَمَّ تحسين صحتهم.
بعض الأشخاص قادرون على تعلّم تنويم أنفسهم.
إنَّ آلية العلاج بالتنويم ليست مفهومة بشكلٍ كاف من وجهة نظر علمية.
(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).
الاستخدامات الطبية للعلاج بالتنويم
قد يكون العلاجُ بالتنويم مفيدًا في مُعالَجَة العديد من الحالات والأَعرَاض التي يمكن أن تؤثِّر فيها العَوامِل النفسية في الأَعرَاض الجسديَّة:
الهبَّات السَّاخنة
أنواع الرهاب
بعض مُتلازمات الألم
اضطرابات النوم
اضطرابات تعاطي الموادّ
الاكتئاب
بعض اضطرابات الجلد (مثل الثآليل)
القلق
وقد استخدم العلاجُ بالتنويم المغناطيسي مع بعض النجاح لمساعدة الأشخاص على التوقّف عن التدخين وخسارة الوزن.كما يمكن أن يقلّل من الألم والقلق في أثناء الإجراءات الطبية عند البالغين والأطفال وقد يساعد على الحد من أعراض متلازمة المعي المتهيج، والصداع، والربو.كما يمكن للعلاج بالتنويم أيضًا أن يساعد على الحد من القلق وتحسين نوعية الحياة عند المصابين بالسرطان.