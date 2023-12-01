العلاجُ بالتدليك Massage Therapy

في المُعالَجة بالتدليك (الممارسة اليدوية والقائمة على الجسم)، يجري التعامل مع أنسجة الجسم للحدّ من الألم، وتخفيف شدّ العضلات، والحدّ من الإجهاد.ويتضمَّن العلاج بالتدليك مجموعة متنوعة من التقنيات التي تعمل باللمس الخفيف والعميق، من التمسيد والعجن (كما هو مستخدم في التدليك السويدي) إلى تطبيق الضغط على نقاط محدّدة (كما هو مستخدم في شياتسو Shiatsu، والعلاج بالإبر، والتدليك العصبي العضلي).

(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).

الاستخدامات الطبية للعلاجُ بالتدليك ويدَّعي المعالجون بالتدليك أنهم يساعدون الجهاز العضلي الهيكلي، والعصبي.تشمل الآثار العلاجية الأخرى للتدليك فوائد الاسترخاء واللمسة البشرية ، والاحتياجات الأساسية التي لم يتم تلبيتها في حياة الكثير من الناس.وتُقبل على نطاق واسع القيمة العلاجية للتدليك بالنسبة إلى العديد من الأعراض العضلية الهيكلية.وقد تبيَّن أنَّ التدليك مفيد في ما يلي من أعراض: الصداع

الألم (على سبيل المثال، ما بعد الجراحة، والمزمن، وألم العظام والعضلات الهيكلية، ورعاية نهاية الحياة، والحوض، والمخاض، والحروق، والخرف)

الألم العضلي الليفي fibromyalgia

اضطرابات المزاج (مثل القلق والاكتئاب)

المزاج والأعراض عند المصابين بالسرطان (على سبيل المثال ، الألم ، والتعب ، والإجهاد ، والقلق ، والتصريف اللمفي)

الأعراض عند الخدّج (لتعزيز النوم والنمو واكتساب الوزن وصحة الجهاز الهضمي)

فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز (على سبيل المثال، نوعية الحياة، والإجهاد، والوظيفة المناعية)

أعراض داء باركنسون، (على سبيل المثال، اضطرابات النوم، والألم، والإرهاق، والقلق، والأعراض الاكتئابية، والتصلب)

التأثيراتُ الجانبية للعلاج بالتدليك وتشتمل الاحتياطاتُ بالنسبة للعلاج بالتدليك والمُعالجَات الأخرى، التي تنطوي على التلاعب بالأنسجة، على ما يلي: الانزعاج الخفيف أو التَّفاقم التَّدريجي للأعراض

يمكن أن يُسبّب التدليك كدمات ونزفًا في الأشخاص الذين لديهم خطر للنزوف.

لا ينبغي الضغطُ مباشرة على العظام المصابة بهشاشة العظام أو السرطان الذي انتشر إلى العظام (السرطان النقيلي).