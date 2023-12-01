العلاجُ بالاستِخلاب

يصف الاستخلاب، وهو ممارسة تستند إلى أسس بيولوجية، تفاعلًا كيميائيًا ترتبط فيه بعض الجزيئات بذرات الفلزات (مثل الكالسيوم أو النحاس أو الحديد أو الرصاص).ترتبط الأدوية المستخلِبة ، مثل حمض الإيثيلين ثنائي أمين التتراسيك (EDTA) بالمعادن بحيث يمكن طرحها من الجسم.ومن الشائع استخدام مثل هذه الأدوية في الطب التقليدي لعلاجها التَّسمُّم بالرصاص، ، الجرعة الزائدة من الحديد، وغيرها من حالات التسمم بالمعادن الثقيلة.(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).

يعتقد ممارسو العلاج بالاستخلاب chelation therapy أن العديد من الاضطرابات ناجمة عن وجود الكثير من المعدن في الجسم ، حتى عندما لا يتعرض الأشخاص للمعدن ، ولا تظهر اختبارات الدم وجود مستويات عالية من المعدن.وهكذا ، فإنهم يعالجون العديد من الاضطرابات المختلفة بالأدوية الخلبية.

الاستعمالات الطبية للعلاج بالاستِخلاب كما جرى اقتراح العلاج بالاستخلاب مع EDTA كوسيلة للتخلُّص من الكالسيوم ، ومن ثَمَّ المُعالجة تصلب الشرايين والمساعدة على الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.إلَّا أنَّ الدراسات تشير إلى أنَّ هذه الفوائد من العلاج بالاستخلاب غير مهمة أو غير موجودة.

التأثيراتُ الجانبية للعلاج بالاستخلاب تشتمل الآثار الجانبية للعلاج بالاستخلاب لإزالة الكالسيوم على انخفاض مستوى الكالسيوم، والذي يمكن أن يكون خطيرًا، وقد يكون مميتًا في حالات نادرة.وتشتمل التأثيراتُ الجانبية الأخرى المحتملة للعلاج بـ EDTA على انخفاض ضغط الدَّم، والتقيؤ، والتَّعب، والصُّدَاع، والاختِلاجَات، والألم العضلي، وألم المَفاصِل.كما قد يؤدي استخدام العلاج بالاستخلاب chelation therapy إلى حدوث ضرر من خلال تغيير كيمياء الجسم الأخرى، بما فيها التسبب بانخفاض سكر الدم.