الريكي هو نوع من طبّ الطاقة نشأ في اليابان.وفيها يصنع الممارسون قناة للطاقة من خلال أيديهم، وينقلونها إلى جسم الشخص لتعزيز الشفاء.والممارسون إما أنهم لا يلمسون الشخص أو يقومون بلمس خفيف جدًّا بأطراف الأصابع.

وقد جَرَى دراسة الريكي في تدبير الألم والتهاب المفاصل والسرطان واضطرابات المزاج، مع عدم كفاية الأدلة لمعرفة ما إذا كانت فعالة أم لا.ولكن، يبدو أنَّه آمن.