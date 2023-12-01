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HealthDay
الحياة الصحية

الرِّيكي

حسبDenise Millstine, MD, Mayo Clinic
تمت مراجعته جمادى الأولى 1445

الريكي هو نوع من طبّ الطاقة نشأ في اليابان.وفيها يصنع الممارسون قناة للطاقة من خلال أيديهم، وينقلونها إلى جسم الشخص لتعزيز الشفاء.والممارسون إما أنهم لا يلمسون الشخص أو يقومون بلمس خفيف جدًّا بأطراف الأصابع.

وقد جَرَى دراسة الريكي في تدبير الألم والتهاب المفاصل والسرطان واضطرابات المزاج، مع عدم كفاية الأدلة لمعرفة ما إذا كانت فعالة أم لا.ولكن، يبدو أنَّه آمن.

للمزيد من المعلومات

يمكن للمصدر التالي باللغة الإنجليزية أن يكون مفيدًا.يُرجى ملاحظة أن دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذا المصدر.

  1. المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية (NCCIH): Reiki

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.