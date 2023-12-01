الحجامة (أ المناورة والممارسة القائمة على الجسم)) في الطب الصيني التقليدي.يُعتقد أن الحجامة تزيد من جريان الدَّم إلى المنطقة التي تُوضع عليها الكأس ، وبذلك تُحسن الشفاء في تلك المنطقة.

يجري تسخين الهواء داخل الكوب ، وغالبًا ما يستخدم مضخة مطاطية في الممارسة الحديثة.يجري قلبُ الكوب المُسخَّن مباشرةً ووضعه على الجلد.يقوم الشفط الناتج بجذب الجلد جزئيًا إلى داخل الكأس، وقد يبقى في مكانه عدَّةَ دقائق.

يمكن للحجامة أن تقلل من ألم الرقبة وأسفل الظهر.وقد استُخدمت الحجامة مع الوخز بالإبر وكيّ الجلد لعلاج الألم العصبي التالي للهربس.كما جرى استعمال الحجامة في المُتلازمة الاستقلابية، والشلل الوجهي، والعد (حب الشباب)، والأعراض التنفسية، ولكن الأدلة على فعاليتها في ذلك محدودة.

تؤدي الحجامة إلى احمراؤ لون الجلد، وقد تُحرقه.

(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).