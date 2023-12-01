التخيّل الموجَّه

التخيّلُ الموجَّه هو نوع من طب العقل والجسد يتضمّن استخدامَ الصور الذهنية لتعزيز الاسترخاء والعافية، أو الحدّ من الألم، أو تسهيل الشفاء من مرض معيَّن كالسرطان أو الصدمة النفسية.ويمكن أن تنطوي الصورُ على أي من الحواس، كما يمكن أن تكون موجّهة ذاتيًا أو موجهة من قبل ممارس مختصّ، وفي موقع جَماعي أحيَانًا؛فعلى سَبيل المثال، قد يُطلَب من الشخص المصاب بالسرطان أن يتخيّل جيشًا من الكريَّات البيض التي تقاتل الخلايا السَّرطانية.يمكن للصور المتخيلة المستخدمة مع تقنيات الاسترخاء (استرخاء العضلات والتنفس العميق) والعلاج بالتنويم أن تساعد على تخفيف الألم، خُصوصًا عند المصابين بالألم العضلي الليفي، وتحسين نوعية الحياة والقدرة على تحمل المعالجات عند مرضى السرطان.

(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).