التأمّل Meditation

وقد أظهر التأمل فوائده الصحية العديدة، بما في ذلك تخفيف ما يلي:

الإجهاد، والقلق، والاكتئاب

الأَرق

الألم

أعراض الاضطرابات المزمنة، مثل السرطان

من المحتمل حدوث رنين أو طنين الأذن

العجز الجنسي

للتأمّل تأثيرات إيجابية في نشاط الدماغ؛فعلى سبيل المثال، قد يزيد من النشاط في أجزاء الدماغ المرتبطة بالوضوح أو الصفاء الذهني.غالبًا ما يدفع التأمّل إلى الاسترخاء البدني، والهدوء العقلي، وحالات عاطفية مواتية مثل والمحبة واللطف وحتى اعتدال المزاج.

وقد أُشير إلى أنّ التأمّل قد يكون له العديد من التأثيرات المفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية (القلب والأوعية الدموية).ولقد أيّدت رابطة القلب الأمريكية استخدام التأمل كمداخلة منخفضة التكلفة والمخاطرة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ، في حين أن تعليق قوة الأدلة على التأمل هو جودة منخفضة، ويحتاج إلى المزيد من الدراسة.

يكون التأمل مفيدًا في الحدّ من الشدَّة وتعزيز العافية بشكلٍ عام.ولا تزال أدوارها في الحالات الطبية المزمنة، بما في ذلك الألم والاضطرابات العصبية (على سبيل المثال ، داء باركنسون) قيد الدراسة.