أنواعُ الطبّ التَّكميلي والبَديل

تستند تقنيات العقل والجسم (mind-body techniques) إلى نظرية ترى أن العَوامِلَ النفسية والعاطفية يمكن أن تؤثِّر في الصحَّة البدنية.ولذلك، تستخدم الأساليبُ السُّلُوكية والنفسية والاجتماعية والروحية للحفاظ على الصحة ومنع أو مُعالَجَة المرض.

وبسبب وفرة الأدلَّة العلمية التي تدعم مَنَافِع تقنيات العقل والجسم، فإن العديدَ من هذه الأساليب تُعَدّ سائدة الآن.على سبيل المثال، تُستخدم التقنيات التالية في علاج الألم المزمن، ومرض الشريان التاجي، والصُّدَاع، والأرق، والأعراض الطمثية، وكوسائل مساعدة في أثناء الولادة:

كما تستخدم أساليبُ العقل والجسم أيضًا للمساعدة على الولادة، وفي التعامل مع الأعراض المرتبطة بالعلاجات، وخاصة عند المصابين بالسرطان، وفي إعداد الأشخاص للعملية الجراحيَّة.