أنواعُ الطبّ التَّكميلي والبَديل

يمكن تصنيف الطب التكميلي أو البديل إلى خمس فئات رئيسية للممارسة:
وتصف أسماءُ الفئات مُكَوِّناتها جزئيًا فقط.بعض الأَسَاليب مفهومة ضمن مفاهيم العلوم الحديثة، في حين أنَّ الأَسَاليب الأخرى ليست كذلك.وتتداخل العديدُ من الأنواع مع غيرها.
(انظر أيضًا لَمحَةٌ عامَّة عن الطبّ التكاملي والتَّكميلي والبَديل).
أنواع الطبّ التَّكميلي والبَديل
الأنماط
الوصف
الأنظمَة الطبِّية الكاملة أو الشاملة
نُهُج شاملة تشتمل على الفلسفة والتشخيص والعلاج
الأيُورفيدا Ayurveda
يهدف إلى استعادة التوازن داخل الجسم
يستخدم النظام الغذائي والتدليك والأعشاب والتأمل والقضاء العلاجي واليوغا
واستنادًا إلى قانون المحاكاة: يمكن للمادة التي تُسبِّبُ أعراضًا مُعيَّنة عند استعمالها بجرعاتٍ كبيرة أن تشفي من نفس الأَعرَاض عند استعمالها بجرعات دقيقة *
العلاج الطبيعي Naturopathy
تهدف إلى الوقاية من الأمراض وعلاجها من خلال تعزيز نمط حياة صحِّي ، ومعالجة الشخص بأكمله ، واستخدام القدرة الطبيعية للجسم على شفاء نفسه
يستخدم مزيجًا من المُعالجَات ، بما في ذلك الوخز بالإبر والمشورة والعلاج بالتمارين والتخيل الموجَّه والعلاج التماثلي والمعالجة المائيَّة والأعشاب الطبية والولادة الطبيعية والتغذية والعلاج الفيزيائي وتدبير الشِّدَّة النفسيَّة
تهدف إلى استعادة التدفق السليم لقوة الحياة (Qi) في الجسم من خلال موازنة القوى المتعارضة لليين واليانغ داخل الجسم
يستخدم الوخز بالإبر ، والتدليك ، والأعشاب الطبية ، والتمارين التأمليَّة (تشي غونغ)
طب العقل والجسد
ولذلك، تستخدم الأساليبُ السُّلُوكية والنفسية والاجتماعية والروحية للحفاظ على الصحة ومنع أو مُعالَجَة المرض.
الارتجاع البيولوجي Biofeedback
يستخدم أجهزة إلكترونية لتزويد الأشخاص بمعلومات عن الوظائف البيولوجية (مثل معدل ضربات القلب ، وضغط الدم ، وتوتر العضلات) ، ويعلم الأشخاص كيفية السيطرة على هذه الوظائف
يستخدم صورًا ذهنية لمساعدة الأشخاص على الاسترخاء أو لتعزيز العافية أو الشفاء من حالة معينة ، مثل الأرق أو الصدمة النفسية
العلاج بالتنويم Hypnotherapy
وبما أنَّ اهتمامَهم يكون أكثرَ تركيزًا ويكونون أكثرَ انفتاحاً على الاقتراح، لذلك فالعلاج بالتنويم يمكن استخدامه لمساعدة الأشخاص على تغيير سلوكهم ومن ثَمَّ تحسين صحتهم.
التأمل، بما في ذلك اليقظه
في التأمّل، يقوم الأشخاصُ بتنظيم انتباههم أو التركيز بشكلٍ منهجي على جوانب معيَّنة من الخبرة الداخلية أو الخارجيَّة.
استخدام تقنيات لإبطاء بعض وظائف الجسم (عن طريق إبطاء معدل ضربات القلب على سبيل المثال) ، وبالتالي تخفيف التوتر والضغط النفسي
المُعالجَاتُ البَيولوجيَّة
استخدام مواد طبيعية (مثل الأطعمة والمغذيات الزهيدة المقدار) لتعزيز الصحة والعافية
الطب النباتي والمنتجات الطبيعية
يستخدم مواد موجودة بشكل طبيعي في النباتات أو الحيوانات لعلاج الأَعرَاض أو الأمراض (مثل الغضاريف المستخدمة لعلاج آلام المَفاصِل)
يستخدم دواء لربط وإزالة معدن أو معدن يعتقد أنه موجود بكميات زائدة أو سامة في الجسم
استخدام نُظُم غذائية متخصِّصة (مثل المكروبيك ، أو باليو ، أو نقص الكربوهيدرات ، أو النظام الغذائي المتوسطي) لعلاج أو الوقاية من مرض معين ، أو لتعزيز العافية عمومًا ، أو لإزالة سموم الجسم
المُعالجَات بالمناورَة والمعتمدة على الجسد
معالجة أجزاء من الجسم (مثل المَفاصِل والعضلات) لعلاج الحالات والأعراض المختلفة
استنادًا إلى الاعتقاد بأن الجسم المتوازن سيحسن من أعراض معينة ، وأن أجزائه مترابطة فيما بينها
ينطوي على معالجة العمود الفقري (بشكل رئيسي) لاستعادة العلاقة الطبيعية بين العمود الفقري والجهاز العصبي
كما يمكن أن يقومَ مقومو العمود الفقري بالمُعالجَات الفيزيائية (مثل العلاج بالحرارة والبرودة، والتحفيز الكهربائي)، و/أو التدليك، و/أو الضغط بالابر و/أو التوصية بتدريبات معيَّنة أو تغيير نمط الحياة.
يستخدم أكوابًا ساخنة ، مقلوبة ، وتوضع على الجلد لإحداث شفطٍ يمتصّ الجلد جزئيًا في الكوب ، والذي قد يُترَك في مكانه لعدَّة دقائق
يُعدُّ أحد أشكال التدليك التي تزيد من جريان الدَّم إلى المناطق المستهدفة في محاولةٍ لتغيير الالتهاب وبعض الحالات
التدليك
ينطوي على مناورة للعضلات والأنسجة الأخرى للتقليل من الألم وتشنج العضلات وتقليل الإجهاد وتعزيز الاسترخاء
يستخدم عشبة الموكسا المجففة (mugwort) التي تُحرق عادةً فوق الجلد مباشرةً ولكن في بعض الأحيان مباشرةً فوق نقاط الوخز بالإبر
في علم المُنعَكَسات، يَجرِي تطبيقُ الضغط اليدوي على مناطق معيَّنة من القدم، والتي يُعتقد أنها تتوافق مع أجهزة أو أعضاء مختلفة من الجسم.
غوا شا (Gua sha) (على سبيل المثال الكشط، أو دعك الجلد بعملة معدنية أو ملعقة)
ينطوي على دعك الجلد بأداة كليلة مثل عملة معدنية أو ملعقة، وعادةً على الظهر أو الرقبة أو الأطراف
يُعدُّ من أشكال التدليك ، ويُسمَّى أيضًا غوا شا
المُعالجَات بالطاقة
تركّز مُعالجَات الطاقة على مجالات الطاقة التي يعتقد أنها موجودة في الجسم وحوله (الحقول الحيوية biofields).
استنادًا إلى الاعتقاد بأن قوة الحياة الشاملة أو الطاقة الخفية تكمن في الجسم وحوله وفي جميع أنحاء الكون
العلاج بالإبر الصينية
يُحرِّضُ نقاطًا محدَّدة على الجسم ، عن طريق إدخال إبر رفيعة جدًّا في الجلد والأنسجة الكامنة عادةً ، للتأثير في جريان تشي على طول مسارات الطاقة (خطوط الطول) ، وبالتالي استعادة التوازن في الجسم
Qi gong
ممارسة حركة لطيفة في الطب الصيني التقليدي باستخدام الوضعيات ، والتنفس ، والتأمل لتحسين الشفاء
المغناطيس
علاج بالطاقة ينطوي على وضع مغناطيس على الجسم لتقليل الألم أو تعزيز الشفاء
الرِّيكي Reiki
وفيها يصنع الممارسون قناة للطاقة من خلال أيديهم، وينقلونه إلى جسم الشخص لتعزيز الشفاء.
العلاج بالطاقة الذي يستخدم الطاقة العلاجية للمعالج ، والتي تكون دون ملامسة الشخص عادةً ، لتحديد وإصلاح حالات عدم التوازن في الحقل الحيوي للشخص
* جرى تخفيف الكثير من المحاليل مرات عديدة بحيث لا تحتوي على جزيئات قابلة للقياس من العنصر النشط.
المُخصَّص الغذائي المُحبَّذ
الأنظمَة الطبِّية الكاملة أو الشاملة
النظم الطبية الكاملة هي أنظمة كاملة تنطوي على فلسفة محددة وشرح للمرض ، والتشخيص ، والعلاج.وهي تشمل ما يلي:
الأيُورفيدا Ayurveda
العلاج الطبيعي Naturopathy
طب العقل والجسد
تستند تقنيات العقل والجسم (mind-body techniques) إلى نظرية ترى أن العَوامِلَ النفسية والعاطفية يمكن أن تؤثِّر في الصحَّة البدنية.ولذلك، تستخدم الأساليبُ السُّلُوكية والنفسية والاجتماعية والروحية للحفاظ على الصحة ومنع أو مُعالَجَة المرض.
وبسبب وفرة الأدلَّة العلمية التي تدعم مَنَافِع تقنيات العقل والجسم، فإن العديدَ من هذه الأساليب تُعَدّ سائدة الآن.على سبيل المثال، تُستخدم التقنيات التالية في علاج الألم المزمن، ومرض الشريان التاجي، والصُّدَاع، والأرق، والأعراض الطمثية، وكوسائل مساعدة في أثناء الولادة:
الارتجاع البيولوجي Biofeedback
العلاج بالتنويم (التنويم) Hypnotherapy
التأمل، بما في ذلك اليقظه
كما تستخدم أساليبُ العقل والجسم أيضًا للمساعدة على الولادة، وفي التعامل مع الأعراض المرتبطة بالعلاجات، وخاصة عند المصابين بالسرطان، وفي إعداد الأشخاص للعملية الجراحيَّة.
المُعالجَاتُ البَيولوجيَّة
تستخدم المُعالجَاتُ القائمة على أساس بيولوجي المواد الموجودة بشكل طبيعي للتأثير في الصحة.وتشمل هذه الممارسات ما يلي.
المنتجات التي تُعطَى من دون وَصفَة طبيَّة والمكمّلات الغذائيَّة
المُمارسات بالمناورَة والمعتمدة على الجسد
تهدف المُعالجَاتُ بالمناورَة والمُعالجات المعتمدة على الجسد manipulative and body-based therapies إلى مُعالَجَة مختلف الحالات من خلال المناورَة الجسديَّة.وتنطوي هذه العلاجات على:
تلاعب مقوِّم العظام
التدليك
العلاج بالمُنعَكَسات
غوا شا (Gua sha) (على سبيل المثال الكشط، ودعك الجلد بعملة معدنية أو ملعقة)
وتستند هذه العلاجات إلى الاعتقاد بأن الجسم يمكنه تنظيم نفسه وشفاء نفسه ، وأن أجزائه مترابطة فيما بينها.الوخز بالإبر كما يُعد أحيانًا علاجًا مناورًا.
تُؤدِّي بعضُ هذه المُعالجَات (الحجامة ، والكشط ، والكى) إلى آفات قد تكون خاطئةً مع علامات الصدمة أو سوء المعاملة.وتستخدم هذه المواد لتحفيز قدرة الجسم الذاتيَّة على الشِّفاء.ولكنَّ القليل جدًّا من الأبحاث العالية الجودة قد قاست مدى فعاليَّتها.
المُعالجَات بالطاقة
تركّز مُعالجَات الطاقة على مجالات الطاقة التي يعتقد أنها موجودة في الجسم وحوله (الحقول الحيوية biofields).كما تشتمل هذه العلاجات على استخدام مصادر الطاقة الخارجية (المجالات الكهرومغناطيسية) للتأثير في الصحّة والشفاء.وتستند مُعالجَات الطاقة إلى الاعتقاد الأساسي في وجود قوة الحياة العامَّة أو الطاقة الخفية التي تقع في الجسم وحوله (المذهب الحيوي).وتدعم الأدلة العلمية المحدودة وجود مثل هذه القوة العالمية للحياة ، والتي يصعب قياسها بطبيعتها.
تشتمل العوائقُ التي تحول دون إجراء البحوث المتعلقة بمُعالجَات الطب التقليدي على ما يلي:
العلاج بالإبر الصينية
المغناطيس
Qi gong و Tai chi - مُكَوِّنات الطب الصيني التقليدي استخدام الوضعيات اللطيفة والحركة الذهنية والنَفَس لجعل طاقة الشخص في توازن أفضل
الرِّيكي Reiki
يقوم ممارسو المُعالجَات بالطاقة عادة بوضع أيديهم على أو بالقرب من الجسم، واستخدام طاقتها للتأثير في مجال الطاقة لدى الشخص.