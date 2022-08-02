مشاكلُ ما بعدَ السفر

تستدعي الأَعرَاضُ أو المشاكل التي تظهر في أثناء السفر، والتي لا تهدأ في الوقت الذي يعود فيه الشخص إلى وطنه، العنايةَ الطبية.لا تظهر بعض الاضطرابات التي يُصاب بها الأشخاص في أثناء سفرهم إلا بعد عودتهم إلى ديارهم.

والمشكلة الطبية الأكثر شيوعًا بعدَ السفر هي

أمَّا الأمراض المكتسبة الخطيرة الأكثر شُيُوعًا فهي

ويمكن أن تحدثَ بعضُ المشاكل المتعلِّقة بالسفر بعدَ السفر أيضًا؛فمثلًا، يمكن أن يحدث التخدُّر النتروجيني nitrogen narcosis (آلام انخِفاضِ الضَّغطِ الجَوِّيّ) بعد أن يعودَ الغطَّاس إلى السطح.ينبغي ألا يُغوص غواص السكوبا لمدة 24 ساعة بعد الغوص ، لأن هذا يزيد من المخاطر.وقد تظهر بعضُ الأَعرَاض بعد عودة الشخص بأسابيع أو شهور.وتعدُّ الحمّى بعدَ السفر الدولي شائعة بشكلٍ خاص؛فعلى سَبيل المثال، غالبًا ما تسبّب المَلاريا الحمَّى بعد التعرّض بأيَّام.على الرغم من أنَّ العلاقةَ بين السفر والأَعرَاض الجديدة لا تكون واضحة في كثير من الأحيان، فإنَّ المعلومات حول السفر مؤخرًا يمكن أن تكون العنصرَ الرئيسي في وَضع التَّشخيص.لذلك، يجب على الأشخاص إخبار طبيبهم عن أيِّ سفر حديث عندما يواجهون أيّ مشكلة طبية.

تتوفر لدى الجمعية الدولية لطب السفر (www.istm.org) قوائم بعيادات السفر.وتتخصَّص العديدُ من هذه العيادات في مساعدة المسافرين المرضى بعد عودتهم إلى بلادهم.