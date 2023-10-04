وحدات العناية الخاصة

وحدات العناية المركزة، وهي للأشخاص الذين تكون حالاتهم خطيرة،وينطوي هؤلاء الأشخاص على الذين لديهم خلل وظيفيّ مفاجئ وعامّ في أحد الأعضاء، مثل الكبد أو الرئتين (يحتاجون إلى مساعدة على التنفُّس) أو الكلى (يحتاجون إلى غسل الكلى).بالنسبة إلى المرضى الذين هم في صدمة أو يُعانون من عدوى شديدة أو خضعوا إلى جراحة كبرى، من المحتمل أن يجري وضعهم في وحدة للعناية المركزة.قد تحتوي المستشفيات الكبيرة على وحدة للعناية المركزة خاصَّة بالأطفال.قد تحتوي المستشفيات على وحدات عناية مركزة منفصلة لأنواع مختلفة من المرضى، مثل أولئك الذين خضعوا لجراحة (وحدة العناية المركزة الجراحية) أو الذين تعرضوا لإصابات خطيرة (وحدة العناية المركزة الرضحية)، أو سكتة دماغية (وحدة العناية المركزة العصبية)، أو نوبة قلبية شديدة (وحدة العناية المركزة القلبية).عادةً ما يكون لهذه الأنواع المختلفة من وحدات العناية المركزة بروتوكولات مراقبة وعلاج محددة لدعم الأشخاص الذين يدخلون هذه الوحدات.

تحتوي وحدات العناية المركزة على معدات لدعم الوظائف الحيوية ومراقبتها باستمرار.وتنطوي هذه المعدات على:

مرقاب قلبيّ (جهاز عرض): هو جهاز يُراقب معدل نبضات القلب ونظمه (تخطيط كهربية القلب) وضغط الدَّم ومعدل التنفُّس، ويَجري توصيله إلى الأشخاص عن طريق خطوط وأسلاك مختلفة.

خط التسريب الوريدي المركزي: قثطار مرنٍ يُدخَل في وريدٍ (خط وريديّ مركزيّ) في العُنق أو أعلى الصَّدر أو أعلى الفخذ، لإعطاء الأشخاص الأدوية والسوائل، وأحيَانًا المواد المغذية.

تتوفَّر أجهزة التهوية لمُساعدة الأشخاص على التنفس وأجهزة مزيلة للرجفان لاستعادة نظم القلب الطبيعي.

يحتاج الأشخاص في وحدات الرعاية المركزة إلى رعاية أكثر من المعتاد، ولذلك يتوفَّر المزيد من موظفي المستشفى لتقديم الرعاية.تكون ساعات الزيارة والقواعد صارمةً للزوار أكثر في هذه الوحدات.

وحدات مراقبة القلب عن بعد هي للأشخاص الذين يحتاجون إلى مراقبة القلب ولكنهم ليسوا مرضى بما يكفى لأن يحتاجوا إلى مراقبة مُكثَّفة في وحدة العناية المركزة.تقوم أجهزة العرض المستخدمة في هذه الوحدات بنقل المعلومات لاسلكياً عادةً بحيث يُصبح من السهل على الأشخاص التجول في المكان واستخدام الحمام.

تُخصص وحدات العناية المتوسطة للأشخاص الذين تكون حالاتهم شديدة بما يكفي لعدم تمكنهم من استخدام الأسِرَّة العادية في المستشفى ولكنهم أكثر استقراراً من الأشخاص في وحدات العناية المركَّزة.ولا تُوجَد هذه الوحدات في جميع المستشفيات.