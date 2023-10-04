الأخطاءُ في الرعاية في المستشفى

عندما يكون الأشخاص في المستشفى، يمكن أن تحدث أخطاء في الرعاية التي يتلقونها،فالرعاية في المستشفى مُعقَّدة وتُسبب البيئة فيها الشدَّة والإجهاد، وينبغي أن يعمل العديد من مختلف الأشخاص والنظم مع بعضهم بعضاً، ويمكن أن يُطلب من العاملين في مجال الرعاية الصحية العمل في ظل ظروف تسبب الإرهاق و/أو الحرمان من النوم.ونتيجة لذلك، لا تُعدُّ الرعاية في المستشفى آمنة كما ينبغي أن يكون،يؤكد بعض الخبراء على أن الأخطاء الطبية التي يمكن الوقاية منها تكون مسؤولة بشكل أو بآخر عن وفاة ما يصل إلى 250,000 شخص سنويًا في الولايات المتحدة (على الرغم من أن هذا الادعاء ليس محل إجماع بين جميع الخبراء).وتُعدُّ الأخطاء الطبية سببًا رئيسيًا للوفاة في الولايات المتحدة.

قد تنطوي الأخطاء الطبية على:

إعطاء الأشخاص الدواءَ الخطأ أو جرعة خاطئة أو دواءً لديهم حساسية تجاهه

تحديد موعد للفحوصات أو إعطاء أدوية للشخص الخطأ

القيام بإجراء جراحيّ في الجانب أو الجزء الخاطئ من الجسم

إغفال نتائج اختبارات هامة

على مدى العقد الماضي، حققت المستشفيات في الولايات المتحدة تقدما كبيرا في تصميم نظم للتعرف إلى الأخطاء في الرعاية والوقاية منها،

ولكن تنطوي واحدة من أفضل الطرائق للمساعدة على الوقاية من الأخطاء الطبية على أن يُشارك الأشخاص في الرعاية المقدَّمة إليهم، وذلك من خلال طرح الأسئلة والتعلُّم حول المُعالجة التي تُقدَّم إليهم.تنطوي الخطوات التي يمكن اتخاذها على:

الحُصول على قائمة دقيقة للأدويَة التي يأخذونها في المنزل

الحصول على قائمة لأدوية الحساسية التي يأخذونها

فهم لماذا يَجرِي إعطاء أدوية مُعيَّنة في المستشفى، ولماذا تُجرَى الاختبارات

تعلُّم أسماء الأدوية التي تُوصف وتعطى لهم، بالإضافة إلى الجرعات وعدد مرَّات إعطاء الأدوية كل يوم

في كل مرَّة تقوم فيها الممرضة بإعطاء دواء، الطلب منها إخبارهم باسم الدواء وسبب إعطائه

السؤال حول نتائج أيَّة اختبارات خضعوا إليها

الطلب من اختصاصيي الرعاية الصحية غسل أيديهم قبل القيام بالفحص

الطلب من موظفي المستشفى مخاطبتهم بأسمائهم

الحصول على قائمة مكتوبة للأدوية التي من المفترض أن يأخذوها وتعليمات المتابعة عندما يخرجون من المستشفى

التأكُّد من أنَّهم شخصياً وأطبائهم وجرَّاحيهم يتفقون جميعاً وعلى علم كامل بماذا سيجري القيام فيه بالضبط في أثناء أيّ إجراءٍ جراحيّ

طرح الأسئلة إذا بدا أنَّ شيئاً ما ليس صحيحاً

الطلب من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء أن يكون معهم وأن يقوم بطرح الأسئلة بالنيابة عنهم

يحقُّ للمرضى معرفة ما إذا كان هناك أي خطأ في الرعاية المقدِّمة إليهم،وإذا كان هناك خطأ، ينبغي أن يطلبوا من الطبيب أو الممرضة فعل التالي: