يُؤدِّي تدخين التَّبغ إلى أضرارٍ في جميع أعضاء الجسم تقريبًا،
فهُو يزيدُ من خطر نوبات القلب وسرطان الرِّئة والدَّاء الرِّئويّ الانسِداديّ المُزمِن واضطرابات أخرى.
النيكوتين هو مادة تُسبِّبُ الإدمان موجودة في التَّبغ.
قد يُعاني الأشخاص الذين يتوقَّفون عن استخدام النيكوتين من التهيُّج والقَلق والحُزن والتملمُل في أثناء فترة السَّحب.
(انظر أيضًا الإقلاع عن التدخين و الشيشة الإلكترونية).
النيكوتين هو المادَّة في التَّبغ (موجودة في السجائر والسِّيجار والغليون والتَّبغ الممضُوغ chewing tobacco وكذلك السجائر الإلكترونية) التي يُدمن عليها المُستخدِمون.بالإضافة إلى النيكوتين، تحتوي السجائر على القطران وأحادي أكسيد الكربون، بالإضافة إلى حوالى 4000 مكوِّن آخر، والكثير منها سام.كما أنَّ النيكوتين هُوَ أيضًا المُكوِّن النشيط في بعض المُنتجات الدوائيَّة التي يجري استخدامها لمُساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التَّدخين.عندما يحصل الشخص على النيكوتين عن طريق تدخين السجائر، فإنه يصل إلى الدماغ بسرعة (في غضون 10 ثوان) ، وبذلك فهو يُسبب إدمانًا كبيرًا.وفي المقابل، يكون الحُصول على النيكوتين عن طريق لصاقة عبر الجلد بطيئًا وثابتًا ولا يسبب الإدمان.
يأتي معظم التعرض إلى النيكوتين من تدخين التَّبغ، على الرغم من أن الأطفال قد يتناولونه عن طريق الخطأ (عادةً السجائر أو أعقاب السجائر التي يجري تركها في منافض السجائر، أو أحيانًا علكة أو لصاقات النيكوتين، أو سائل السجائر الإلكترونيَّة)، ويستخدِمُ بعض الأشخاص التَّبغ عديم الدخان.يستخدِمُ جميع المُدخِّنين تقريبًا السجائر،وتستخدِمُ نسبة قليلة منهم السيجار أو الغليون.
يبقى تدخين السجائر السبب الرئيسي للأمراض التي يمكن الوقاية منها والوفاة في الولايات المتحدة والعالم.وسوف يقضي حوالى اثنين من كل ثلاثة أشخاص يُدخِّنُون لفترةٍ طويلةٍ نحبهما مُبكِّراً بسبب اضطرابٍ ينجُم عن التَّدخين.يقضي أكثر من نصف مليون أمريكي كل عام نحبهم بسبب مرض مرتبط بالتبغ، أي أن حالة واحدةً من كل 5 حالات وفاة في الولايات المتحدة مرتبطة بالتدخين.التدخين قاتل لأنَّ المُدخِّنين يستنشقُون المئات من الموادّ التي يُمكن أن يُسبب العديد منها السَّرطان ومرض القلب ومرض الرِّئة.وحتى منتجات التبغ عديم الرائحة ليست بدائل آمنة عن التَّدخين لأنَّها تحتوي على ذيفاناتٍ أيضًا.
كما يُمثِّلُ التدخين خطرًا آخر أيضًا، وذلك من ناحية أنَّه السبب الأكثر شُيوعًا لحرائق المنازل غير المتعمَّدة في الولايات المتحدة،تُقدِّر الوكالة الاتحاديَّة لإدارة حالات الطوارئ (FEMA) أن نَحو 7،600 حالة حريق مرتبط بالتدخين تحدث في المباني السكنية كل عام، مما يُسبب نحوَ 365 حالة وفاة و925 حالة إصابة وخسارة في الممتلكات تبلغ قيمتها 326 مليون دولار.
حاليًا، يدخن حوالى 14٪ من البالغين في الولايات المتحدة السجائرَ، وهذا بالمُقارنة مع مُنتصف الستينات من القرن الماضي عندما كان رجل من كل رجلين وامرأة من كل 3 نساء من المُدخِّنين.ولكن وبسبب النمو السكاني، بقي العدد المطلق من المدخنين في الولايات المتحدة على حاله تقريبًا عند نحو 35 مليون بالغٍ.يجري تسويق السجائر بشكلٍ كبيرٍ للمراهقين والبالغين أيضًا، ويكون هذا عند نقاط البيع بشكلٍ رئيسيّ.في كل يوم، يدخن حوالي 1,600 شاب دون سن 18 عامًا أول سيجارة، ويصبح حوالى 200 شاب مدخنين.
النساء الحوامل والأطفال
يؤدي التدخين في أثناء الحمل إلى حرمان الجنين المُتخلِّق من الأكسجين، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة وولادة الخُدَّج وموت الجنين.كما يزيد التدخين في أثناء الحمل من خطر الإصابة بمُتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) أيضًا.التدخين هو أحد أمراض الأطفال: حيث يبدأ 9 من كل 10 أشخاص التدخين قبل بلوغهم عمر 18 عامًا، وهُوَ الوقت الرئيسيّ لنمو الدماغ.
الأعراض
يُؤدِّي التدخين إلى أضرارٍ لجميع أعضاء الجسم تقريبًا،
التأثيرات الفوريَّة
النيكوتين هو منبِّه يُنشِّط مركز المتعة في الدماغ،وعند الحُصول عليه من خلال التَّدخين، يُمكن أن يزيد النيكُوتين من الطاقة والتركيز ويُقلل الشهيَّة.بمجرد أن يصبح الشخص مدمنًا، سيقلل التدخين من أعراض سحب النيكوتين وقد يشعر بالاسترخاء.قد يُعاني الأشخاص غيرُ المعتادين على النيكوتين من الغثيان والتبيُّغ flushing أو كليهما.
بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعملون في مجال زراعة التَّبغ أو تصنيعه ويتعرَّضون إلى كمياتٍ كبيرةٍ من أوراق التَّبغ، قد يمتصّون النيكوتين عبر الجلد ويُصابون بالغثيان والتقيُّؤ والإسهال والتعرُّق والضَّعف،ويُسمَّى هذا المرض داء التَّبغ الأخضَر green tobacco sickness.
بالنسبة إلى الاطفال الذين يتناولون مُنتجات التَّبغ أو علكة النيكُوتين أو يبتلعون سائل السجائر الإلكترونيَّة، يُمكن أن يحدث لهم غثيان وتقيُّؤ وإسهال وتعرُّق وضعف بالإضافة إلى الهياج agitation والتخليط الذهنيّ، ويحدث هذا من مُجرَّد تناوُل سيجارةٍ واحدةٍ أحيانًا.ولكن السميَّة الخطيرة أو القاتلة عند الأطفال ليست شائعة، ويعود هذا جزئياً إلى أنَّ التقيُّؤ يُؤدِّي إلى إفراغ محتويات المعدة.
التأثيرات طويلة الأمَد
تنطوي المشاكل الصحيَّة الرئيسيَّة المرتبطة بالتَّدخين على الآتي:
داء الشرايين التاجيَّة coronary artery disease (نوبات القلب والذبحة الصدرية بشكلٍ رئيسيّ)
كما يزيد التدخين أيضًا من خطر السَّكتة والأنواع الأخرى للسرطان (مثل سرطان المثانة والعُنق والمُستقيم والشَّرج والمريء والكُلَى والكبد والبنكرياس والحلق والمعِدَة)، والالتهاب الرئويّ وحالات أخرى من العدوى التنفسيَّة والرَّبو وهشاشة أو تخلخُل العِظام والتِهاب دواعم الأسنان periodontitis (مرض اللثَّة) وداء القرحة الهضميَّة والسادّ وخلل الوظيفة الانتصابية ومشاكل الخُصوبة.
التَّدخين السلبي
بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يُدخِّنُون ولكنهم يتعرَّضون إلى الدخان من السجائر المحترقة أو الدخان الذي ينفثه مدخن مجاور (التدخين السلبيّ)، يُمكن أن يُصابوا بالعديد من نفس الاضطرابات التي تُصيبُ المُدخِّنين، لاسيّما مع التعرض المتكرر والمستمر؛وخلصُ كبير الأطبَّاء The Surgeon General في الولايات المُتَّحِدَة إلى أنَّه لا يوجد مستوى آمن للتعرُّض للتدخين السلبي.
بالنسبة إلى الأطفال الذين يتعرَّضون إلى دُخان السجائر، يتغيبُون عن المدرسة لأيام أكثر بسبب المرض، وذلك بالمُقارنة مع الأطفال الذين لا يتعرَّضون إلى الدخان.
تبغ عديم الدخان
يُمكن أن تختلِف سُمِّية التبغ عديم الدخان من نوعٍ إلى آخر،وتنطوي المخاطر على اضطرابات القلب والأوعية الدموية واضطرابات الفم (مثل السرطانات وتراجع اللثَّة gum recession والتِهاب اللثَّة gingivitis ومرض دواعم الأسنان periodontal disease وعواقبه)، والأورام.
السَّجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية أو أقلام البخار هي أجهزة تتكون من بطارية وخرطوشة تحتوي على مرذاذ atomizer لتسخين محلول، مع النيكوتين غالبًا.لا تُعرَف مخاطر السجائر الإلكترونية على المدى الطويل.
تأثيرات أخرى
يُمكن أن يُؤثِّرُ التَّدخين في فعَّالية أدوية أخرى،وتنجم هذه التأثيرات بشكلٍ كبيرٍ عن القطران في الكبد كمنتج ثانوي للتدخين، وليس بسبب النيكوتين؛ وبالتالي، لا تظهر مُعظَم التأثيرات مع العلاج التعويضيّ بالنيكوتين (NRT).كما يُؤدِّي التدخين إلى جفاف وتغضُّن الجلد وترقُّق الشَّعر وإلى أن تُصبِح الأسنان وأصابع اليد بلونٍ أصفر.يميل المدخنون إلى أن يكون وزن الجسم لديهم أقلّ بحوالي 4.5 كيلوغرامات بالمُقارنة مع وزن الجسم من دون تدخين، ولكن لا يمتسب الجميع وزنًا عند الإقلاع عن التدخين.كما أنَّ التأثيرات الضارة للتدخين تفوق بكثير مخاطر زيادة الوزن أيضًا.يكلف الموظفون الذين يدخنون أربابَ العمل أكثر من 5000 دولار في المتوسط سنويًا، وذلك بالمقارنة مع الموظفين غير المدخنين، بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والغياب عن العمل لأيامٍ أكثر.يزيد التدخين من خطر البطالة ويجعل من الصعب أكثر العثور على فرصة عمل من جديد.
أعرَاض السَّحب أو الامتناع
قد يُؤدِّي السَّحب أو الامتناع عن النيكوتين إلى العديد من الأَعرَاض المُزعِجة، مثل التَّوق الشَّديد للنيكوتين والتهيُّج والقلق وضعف التركيز والتملمُل والارتِعاش والمزاج المُكتئب واكتساب الوزن والصُّداع والنُّعاس وتوعُّك المعِدة.يُسبِّب السحب أعلى درجات الانزعاج عند الأشخاص الذين أدمنوا على التدخين بشدَّة.تصل أعراض الامتناع عن النيكوتين إلى ذروتها في الأيام الثلاثة الأولى، وتهدأ على مدى 2 إلى 4 أسابيع، ولكن قد تستمر بعض الأعراض، مثل التَّوق الشَّديد لفترة أطول.
التَّشخيص
مقابلة مع المدخن
من المستحسن أن يسأل الأطباءُ الجميعَ حول استخدام التبغ،وبالنسبة للكثير من الأشخاص، فإن التدخين هو إدمان يحتاج إلى مُعالَجة طبية.يمكن الحُصول على مُؤشِّرٍ حول شدَّة الاعتماد على التَّدخين والإدمان على النيكوتين عن طريق تقييم كمية التَّدخين عند الشخص (عدد السجائر التي يُدخنها يوميًا [في الوقت الحاضر وفي الماضي])، ومتى يبدأ بالتدخين عند استيقاظه (في غضون 30 دقيقة هو معيار مفيد).كما يمكن أن تساعد الاستجابات أيضًا على توجيه خيار إيقاف الدَّواء الدواء وجرعاته.
يُمكن أن يجري إغفال التسمُّم بالنيكُوتين،فعلى سبيل المثال، قد يقوم الأطفال بابتِلاع السَّجائر أو علكة النيكوتين من دُون أن يُشاهدهم أحد،وحتى عندما يُشاهَدُ الأطفال والتَّبغ في أفواههم، يُمكن أن يكُون من الصَّعب معرفة الكميَّة الحقيقيَّة التي ابتلعُوها.قد لا يقُوم مرضى داء التَّبغ الأخضر بالرَّبط بين الأعراض التي تظهرُ لديهم وتعاملهم مع التَّبغ.
المُعالجَة
مُعالَجة الأَعرَاض
الإقلاع عن التدخين
من النَّادر أن تكُون هناك حاجة إلى مُعالجة إسعافيَّة باستثناء حالات الأطفال الذين تناولوا مُنتجاتٍ تحتوي على النيكوتين،ويقوم الأطباء بإعطاء الأطفال أقراص الفحم المُفعَّلة عن طريق الفم لامتِصاص أيّ دواء باقٍ في القناة الهضميَّة.بالنسبة إلى الأطفال الذين لديهم هياج شديد، قد يُعطيهم الأطباءُ مُهدِّئات مثل لورازيبام lorazepam.
يُمكن أن يكون من الصعب جدًا التوقف عن التَّدخين، وتكون الانتكاسات شائعةً.يحتاجُ الإقلاع عن التدخين بشكلٍ ناجحٍ إلى الكثير من المحاولات عادةً.تزيد المعالجات القائمة على الأدلة من فُرصَ النَّجاح على المدى الطويل لأكثر من الضعف.
للمزيد من المعلومات حول التدخين
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أنّ دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
الجمعية الأمريكية للسرطان: الابتعاد عن التدخين: معلومات حول مخاطر استخدام منتجات التبغ وموارد تثقيفية حول كيفية الإقلاع عن التدخين
الرابطة الأمريكية للرئة: الإقلاع عن التدخين: الأدوات ، والنصائح ، ودعم المدخنين أو أحبائهم للمساعدة على إنهاء الإدمان على التبغ
Cancer.Net: التوقف عن التدخين بعد تشخيص السرطان مصادر تثقيفية للمساعدة على الإقلاع عن التبغ بعد تشخيص السرطان
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: نصائح للمدخنين السابقين: حكاياتٌ من أشخاص يعيشون مع مرضٍ يرتبط بالتدخين ومصادر تثقيفية لمتعاطي التبغ وقادة الرأي لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين
مراكز مكافحة الأمراض الأمراض والوقاية منها: وقاية الشباب من براثن التبغ: صحائف الحقائق، ورسوم بيانية، وغيرها من الموارد التثقيفية للمعلمين، والمدربين، وأولياء الأمور، وغيرهم من المشاركين في مكافحة التدخين وتثقيف الشباب
Smokefree.gov: المصدر التثقيفي الخاص بالمعهد الوطني للسرطان (NCI) للمساعدة على خفض معدَّلات التدخين في الولايات المتحدة، لاسيَّما بين فئات سكانية معيَّنة، من خلال تقديم معلومات عن الإقلاع عن التدخين، وخطة الإقلاع عن التدخين المصمَّمة لاحتياجات كل شخص، والدعم القائم على الرسائل النصية