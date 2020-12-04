يُؤدِّي تدخين التَّبغ إلى أضرارٍ في جميع أعضاء الجسم تقريبًا،

فهُو يزيدُ من خطر نوبات القلب وسرطان الرِّئة والدَّاء الرِّئويّ الانسِداديّ المُزمِن واضطرابات أخرى.

النيكوتين هو مادة تُسبِّبُ الإدمان موجودة في التَّبغ.

قد يُعاني الأشخاص الذين يتوقَّفون عن استخدام النيكوتين من التهيُّج والقَلق والحُزن والتملمُل في أثناء فترة السَّحب.

(انظر أيضًا الإقلاع عن التدخين و الشيشة الإلكترونية).

النيكوتين هو المادَّة في التَّبغ (موجودة في السجائر والسِّيجار والغليون والتَّبغ الممضُوغ chewing tobacco وكذلك السجائر الإلكترونية) التي يُدمن عليها المُستخدِمون.بالإضافة إلى النيكوتين، تحتوي السجائر على القطران وأحادي أكسيد الكربون، بالإضافة إلى حوالى 4000 مكوِّن آخر، والكثير منها سام.كما أنَّ النيكوتين هُوَ أيضًا المُكوِّن النشيط في بعض المُنتجات الدوائيَّة التي يجري استخدامها لمُساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التَّدخين.عندما يحصل الشخص على النيكوتين عن طريق تدخين السجائر، فإنه يصل إلى الدماغ بسرعة (في غضون 10 ثوان) ، وبذلك فهو يُسبب إدمانًا كبيرًا.وفي المقابل، يكون الحُصول على النيكوتين عن طريق لصاقة عبر الجلد بطيئًا وثابتًا ولا يسبب الإدمان.

يأتي معظم التعرض إلى النيكوتين من تدخين التَّبغ، على الرغم من أن الأطفال قد يتناولونه عن طريق الخطأ (عادةً السجائر أو أعقاب السجائر التي يجري تركها في منافض السجائر، أو أحيانًا علكة أو لصاقات النيكوتين، أو سائل السجائر الإلكترونيَّة)، ويستخدِمُ بعض الأشخاص التَّبغ عديم الدخان.يستخدِمُ جميع المُدخِّنين تقريبًا السجائر،وتستخدِمُ نسبة قليلة منهم السيجار أو الغليون.

يبقى تدخين السجائر السبب الرئيسي للأمراض التي يمكن الوقاية منها والوفاة في الولايات المتحدة والعالم.وسوف يقضي حوالى اثنين من كل ثلاثة أشخاص يُدخِّنُون لفترةٍ طويلةٍ نحبهما مُبكِّراً بسبب اضطرابٍ ينجُم عن التَّدخين.يقضي أكثر من نصف مليون أمريكي كل عام نحبهم بسبب مرض مرتبط بالتبغ، أي أن حالة واحدةً من كل 5 حالات وفاة في الولايات المتحدة مرتبطة بالتدخين.التدخين قاتل لأنَّ المُدخِّنين يستنشقُون المئات من الموادّ التي يُمكن أن يُسبب العديد منها السَّرطان ومرض القلب ومرض الرِّئة.وحتى منتجات التبغ عديم الرائحة ليست بدائل آمنة عن التَّدخين لأنَّها تحتوي على ذيفاناتٍ أيضًا.

كما يُمثِّلُ التدخين خطرًا آخر أيضًا، وذلك من ناحية أنَّه السبب الأكثر شُيوعًا لحرائق المنازل غير المتعمَّدة في الولايات المتحدة،تُقدِّر الوكالة الاتحاديَّة لإدارة حالات الطوارئ (FEMA) أن نَحو 7،600 حالة حريق مرتبط بالتدخين تحدث في المباني السكنية كل عام، مما يُسبب نحوَ 365 حالة وفاة و925 حالة إصابة وخسارة في الممتلكات تبلغ قيمتها 326 مليون دولار.

حاليًا، يدخن حوالى 14٪ من البالغين في الولايات المتحدة السجائرَ، وهذا بالمُقارنة مع مُنتصف الستينات من القرن الماضي عندما كان رجل من كل رجلين وامرأة من كل 3 نساء من المُدخِّنين.ولكن وبسبب النمو السكاني، بقي العدد المطلق من المدخنين في الولايات المتحدة على حاله تقريبًا عند نحو 35 مليون بالغٍ.يجري تسويق السجائر بشكلٍ كبيرٍ للمراهقين والبالغين أيضًا، ويكون هذا عند نقاط البيع بشكلٍ رئيسيّ.في كل يوم، يدخن حوالي 1,600 شاب دون سن 18 عامًا أول سيجارة، ويصبح حوالى 200 شاب مدخنين.

النساء الحوامل والأطفال يؤدي التدخين في أثناء الحمل إلى حرمان الجنين المُتخلِّق من الأكسجين، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة وولادة الخُدَّج وموت الجنين.كما يزيد التدخين في أثناء الحمل من خطر الإصابة بمُتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS) أيضًا.التدخين هو أحد أمراض الأطفال: حيث يبدأ 9 من كل 10 أشخاص التدخين قبل بلوغهم عمر 18 عامًا، وهُوَ الوقت الرئيسيّ لنمو الدماغ.

التَّشخيص مقابلة مع المدخن من المستحسن أن يسأل الأطباءُ الجميعَ حول استخدام التبغ،وبالنسبة للكثير من الأشخاص، فإن التدخين هو إدمان يحتاج إلى مُعالَجة طبية.يمكن الحُصول على مُؤشِّرٍ حول شدَّة الاعتماد على التَّدخين والإدمان على النيكوتين عن طريق تقييم كمية التَّدخين عند الشخص (عدد السجائر التي يُدخنها يوميًا [في الوقت الحاضر وفي الماضي])، ومتى يبدأ بالتدخين عند استيقاظه (في غضون 30 دقيقة هو معيار مفيد).كما يمكن أن تساعد الاستجابات أيضًا على توجيه خيار إيقاف الدَّواء الدواء وجرعاته. يُمكن أن يجري إغفال التسمُّم بالنيكُوتين،فعلى سبيل المثال، قد يقوم الأطفال بابتِلاع السَّجائر أو علكة النيكوتين من دُون أن يُشاهدهم أحد،وحتى عندما يُشاهَدُ الأطفال والتَّبغ في أفواههم، يُمكن أن يكُون من الصَّعب معرفة الكميَّة الحقيقيَّة التي ابتلعُوها.قد لا يقُوم مرضى داء التَّبغ الأخضر بالرَّبط بين الأعراض التي تظهرُ لديهم وتعاملهم مع التَّبغ.