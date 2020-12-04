يُعدُّ الإقلاع عن التدخين، رغم كونه صعبًا في كثير من الأحيان، أحد أهم الأشياء التي يمكن أن يقوم بها المدخنون لصحتهم.
يُؤدِّي الإقلاع عن التدخين إلى فوائد صحيَّة فورية تزداد مع مرور الزمن.
قد يُعاني الأشخاص الذين يتوقفون عن التَّدخين من من التهيُّج والقَلق والحُزن والتملمُل، وتتراجع هذه الأعراض مع مرور الزمن.
كما يُؤمِّنُ الإقلاع عن التدخين فوائد صحية للأشخاص من حولهم.
يرغب معظم المدخنين في الإقلاع عن التَّدخين ويُحاولون القيام بهذا ولكن تبوء مُعظم محاولاتهم بالفشل،
ولهذا السبب تزداد فُرص الإقلاع عن التَّدخين بشكلٍ نهائيّ إلى الضعف عندَ طلب الاستشارة والدَّعم بالنسبة إلى تغيير السُّلُوك واستخدام مُنتجات بديلة عن النيكوتين وأدوية مُعيَّنة.
(انظر أيضًا الإقلاع عن التدخين والشيشة الإلكترونية).
يُؤدِّي التدخين إلى ضررٍ يُصيب جميع أعضاء الجسم تقريبًا، ويُؤدِّي الإقلاع عن التدخين إلى فوائد صحيَّة فورية تزداد مع مرور الزمن.في غضون 30 دقيقة من تدخين آخر سيجارة، ينخفض ضغط الدم والنبض ويعودان إلى وضعهما الطبيعي،وفي غضون 8 ساعات، تعود مستويات أحادي أكسيد الكربون إلى وضعها الطبيعي.بعد 24 ساعة، تتراجع فرصة حدوث نوبة قلبية، وفي غضون 3 سنوات، يكون خطر النوبة القلبية مشابهًا لخطرها عند الأشخاص الذين لم يدخِّنوا على الإطلاق.مع مرور الزمن، ينخفض خطر السرطان أيضًا.
يقوم مُعظم المُدخِّنين بالإقلاع عن التدخين لأسبابٍ صحيَّة أو اقتصاديَّة،وتقول نسبة تصِلُ إلى حَوالى 70% من المُدخِّنين في الولايات المُتَّحدة إنَّهم يرغبون في الإقلاع عن التَّدخين وإنَّهم حاولوا الإقلاع عن التدخين لمرَّة واحدة على الأقلّ في السابق.تُعدُّ أعراض السَّحب حاجزاً رئيسياً أمام الإقلاع عن التدخين.
يحسِّن الإقلاع عن التدخين من الصحَّة والأمور الماليَّة عند من يُقلعون عن التَّدخين، ويعود بفوائد مباشرة على أولئك الذين تعرَّضوا إلى التدخين السلبي والدخان المنبعث من نهاية سيجارة مشتعلة.خلُص كبير الأطباء في الولايات المتحدة في العام 2006 إلى أنه لا يوجد مستوى آمن للتعرُّض للدخان السلبي.يمكن للشخص الذي ينجح في الإقلاع عن التدخين أن يُصبح نموذجًا يحتذى به ويدعم المدخنين الآخرين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين.يمكن أن يكون الإقلاع عن التدخين أمرًا ينطوي على شيءٍ من التحدِّي، ولكن تتوفَّر مُعالَجات قائمة على الأدلة.
السَّحب عن النيكوتين
يُؤدِّي الإقلاع عن التَّدخين إلى توق شديدٍ للسَّجائر وأيضًا إلى أعراض مثل القلَق والاكتئاب (تكون في مُعظمها خفيفةً وفي بعض الأحيان شديدةً)، وعدَم القُدرة على التَّركيز والتهيُّج والتملمُل والجُوع والرُّعَاش والتعرُّق والدَّوخة والصُّدَاع وآلام البطن والغَثيان وعرقلة النَّوم.تميل أعراضُ السحب أو الامتناع عن النيكوتين إلى أن تكون أكثر شدَّة في أوَّل يومين إلى 3 أيَّام من عدم التدخين، ومن ثمَّ تهدأ في غضون 2 إلى 4 أسابيع.تتوفَّر أدوية للتخفيف من أعراض سحب النيكوتين.
ونظرًا إلى أنَّ النيكوتين يكبَحُ الشهية ويزيد قليلًا من معدل حرق السُّعرَات الحرارية، قد يكتسِبُ الأشخاص الذين يمتنعون عن التَّدخين وزناً زائداً.كما يبدأ الشخص في تذوُّق وشمّ الطعامُ بشكلٍ أفضل، وذلك لأنَّ التدخين يُضعِف حاسة الشم ويؤذي البراعم الذوقيَّة taste buds.تُساعِدُ التَّمارين على الوِقاية من اكتسابِ الوزنِ وقد تُقلِّلُ من التَّوق الشديد إلى النيكوتين.يُنصح بشرب الماء مع استراتيجيات أخرى للتغلُّب على التوق الفمويّ الشديد (على سبيل المثال، استخدام عود الأسنان أو مضغ مصاص straw أو قطع صغيرة من الجزر).قد يساعد استخدامُ علكة النيكوتين على تأخير اكتساب الوزن.قد يحدث سُعالٌ مُؤقَّت عندما تبدأ الرئتان في الشفاء ذاتيًا.
فيما يلي أمثلة عن أعراض سحب النيكوتين الشائعة والوقت المقدر لها واستراتيجيات سلوكية للتخفيف منها.
أعراض سحب *
عرض للسحب
مدَّة الاضطراب
الاستراتيجيات السلوكية
ضيق الصدر
بضعة أيام
التنفُّس العميق
الإمساك
من أسبوع إلى 3 أسابيع
شرب السوائل
تناول أطعمة غنيَّة بالألياف
السعال
بضعة أيام
شرب السوائل
التوق الشَّديد إلى السجائر
يتكرر حدوثه في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، ثمَّ يقلّ
إشغال النَّفس
مُمارسه الرياضة
اكتئاب المزاج
من أسبوع إلى 3 أسابيع
زيادة النشاطات الممتعة
طلب الدعم من العائلة والأصدقاء
صعوبة التركيز،
بضعة أسابيع
تخطيط أعباء العمل مُسبقًا
الدوخة
من يوم إلى يومين
تغيير الوضعيات ببطء وحذر
التعب
من يومين إلى 4 أيام
أخذ قيلولة
عدم الضغط على النفس
جُوع
إلى غاية أسابيع عديدة
شرب الماء
تناوُل وجبات خفيفة منخفضة السعرات الحرارية
الأَرق
أسبوع واحد
الحدّ من تناول الكافيين (عدم شربه بعد الظهر)
ممارسة تقنيات الاسترخاء
التهيج
من 2 إلى 4 أسابيع
المشي
أخذ حمَّامات ساخنة
ممارسة تقنيات الاسترخاء
*جرى نشرها بموافقةٍ من RX للتغيير: برنامج الإقلاع عن التبغ بمُساعدة الطبيب Rx for Change: Clinician-Assisted Tobacco Cessation program.أعضاء مجلس جامعة كاليفورنيا The Regents of the University of California.حقوق التأليف والنشر © 1999 - 2019.RxforChange.
المآل
يُحاول نحوَ 20 مليون مُدخِّنٍ في الوِلايات المُتَّحِدة (حوالى نصف جميع المُدخِّنين) الإقلاع عن التدخين لمدة 24 ساعة كل عام.ولا يستخدِمُ معظمهم أيَّة مشورة داعِمة أو غير ذلك من وسائل المُساعدة التي جرى التأكُّد منها للإقلاع عن التَّدخين.تصِلُ نسبة هؤلاء الأشخاص الذين يتمكَّنون من النجاح في الإقلاع عن التَّدخين على المدى الطويل إلى 5% فقط،ولكن في المقابل، يتراوَح مُعدَّل حالات النجاح لعامٍ واحدٍ عند الأشخاص الذين يستخدمون طُرقاً مُثبتة لتحقيق النجاح في الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل بين 20 إلى 30%.
المُعالجَة
الاستشارة والدَّعم لتغيير السُّلوك
استخدام مُنتجات الاستعاضة عن النيكوتين
استخدام أدوية مُعيَّنة
من المرجَّح أن يكون الإقلاع عن التدخين ناجحًا من خلال توليفةٍ من تقديم المشورة والدعم والعلاج الدوائي (باستثناء الحالات غير المألوفة).هناك 7 أدوية فعَّالة للإقلاع عن التدخين.
يمكن أن ينصح ممارسو الرعاية الصحية بطرائق لتغيير السُّلُوك وتقديم معلومات حول أدوية الإقلاع عن التدخين، ووصف أدوية وتقديم إحالات مفيدة للحصول على دعم إضافي.يُوجَد في جميع الولايات الأمريكية خطوط هاتفية للإقلاع عن التدخين يمكنها تقديم دعم إضافي للمدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين.يستطيع الأشخاص الاتصال بالرقم الوطني 1-800-أقلع عن التدخين الآن (QUIT-NOW (1-800-784-8669، للتواصل مع خدمات المشورة في ولاياتهم.تبدو خُطوط المساعدة على الإقلاع عن التدخين فعَّالة على الأقلّ مثلها مثل الحُصول على المشورة الشخصية.الموقع الإلكتروني التابع للمعهد الوطني للسرطان Smokefree.gov، هُوَ مصدر شامل للإقلاع عن التدخين عن طريق تقديم المعلومات وتخطيط المُعالَجة والمشورة السلوكية الشخصية عبر الرسائل النصية والمحادثة المباشرة.
لا يُوجَد دليل على فعَّالية التنويم المغناطيسي hypnosis واستخدام الليزر والوخز بالإبر في الامتناع عن التَّدخين،وبالنسبة إلى مُستخدمي التَّبغ عديم الرائحة، يبدو أن الحُصول على الاستشارة والدَّعم لتغيير السُّلُوك من الطرائق الفعَّالة، بينما يكون الدليل على استخدام منتجات الاستِعاضة عن النيكوتين والأدوية الأخرى أضعفَ.
تغيير السُّلوك
يُوصَى باستراتيجيات سلوكية للإقلاع عن التدخين،وتركز الاستراتيجيات السلوكية على الآتي:
جعل البيئة التي نعيش ضمنها خالية من التدخين (على سبيل المثال، التخلص من جميع السجائر ومنافض السجائر والولاعات، وتجنب الأماكن التي يشتري منها الأشخاص السجائر أو يُدخنون فيها عادة)
التعرُّف إلى الإشارات أو الأمور التي تُمهِّدُ إلى التدخين والتي تحدُث في أثناء النشاطات اليوميَّة (مثل المُحادثات الهاتفية أو فترات الاستراحة أو الوَجبات أو النشاط الجنسيّ أوالمَلل أو مشاكل المرور أو حالات الإحباط الأخرى، بالإضافة إلى اللحظات الأولى للاستيقاظ).
بعد التعرُّف إلى إشارةٍ للتدخين، العمل على تغيير السلوك الذي يُحرِّض على هذه الإشارة (مثل المشي بدلًا من أخذ استراحة)، أو اللجوء إلى نشاط بديلٍ عن التدخين (مثل مصّ قطعة حلوى أو مضغ عود أسنان أو وضع قطعة ثلج في الفم أو فعل أشياء لمجرد العبث أو مضغ علكة أو حلّ أحجيات مثل الكلمات المتقاطعة).
الانخراط في أنشطة ممتعة وجهود مُجزية للبقاء من دون تدخين (مثل الاستماع إلى الموسيقى والتحدث مع الأصدقاء ووضع المال المدخر في إناء مُخصص له)
وتنطوي الاستراتيجيات الأخرى الموصى بها على الانخراط في النشاطات البدنية والتنفس العميق وتقنيات الاسترخاء، بالإضافة إلى شرب الماء وتناول الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية والأطعمة الغنية بالألياف.قد يرغب الأشخاص في تجنب شرب الكحول أو تعاطي الماريجوانا، وذلك لأنَّ المادتين معًا يُمكنهما أن تُضعفان مُؤقتاً من عزيمة الشخص على الامتناع عن التدخين.
يُعدُّ اختيار تاريخ الإقلاع عن التَّدخين مُفيدًا جدًّا،وقد يَجرِي اختيار تاريخ الإقلاع عن التَّدخين بشكلٍ اعتباطيّ أو استنادًا إلى مُناسبةٍ خاصَّة (مثل يوم عطلة أو ذكرى سنويَّة).لا يُعدُّ تحديد موعد نهائيّ للامتِناع عن التدخين في وقت يمرُّ الشخص فيه بأوقاتٍ عصيبة جيداً (مثل الموعد النهائي لدفع ضريبةٍ ما).إذا كان الأشخاص الآخرون في المنزل يدخنون أيضًا، من المهم جعل المنزل خاليًا من التدخين.
يُعدُّ الامتناع عن التَّدخين بشكلٍ فوريّ ونهائيّ (cold turkey) أفضل من التقليل تدريجيًا من عدد السجائر التي يجري تدخينها،حيث قد يقُوم الأشخاص الذين يُدخِّنون عدداً أقلّ من السجائر بالاستنشاق بعمقٍ أكثر أو يدخنون إلى الفلتر لا شُعورياً، وبذلك يحصلون على نفس كمية النيكوتين التي اعتادوا عليها في السابق.
المُعالجَات المدعومة بالأدوية
يُعدُّ العلاج التعويضيّ بالنيكوتين (NRT) ودواء البوبروبيون والفارينيسيلين من المُعالجات المدعُومة بالأدوية جميعًا، وهِيَ تساعد على التقليل من الانزعاج من سحب النيكوتين، ممَّا يسمح للأشخاص بالتركيز على الجوانب السلوكية للإقلاع عن التدخين.
يتوفَّر العلاج التعويضيّ بالنيكوتين في مجموعة متنوعة من التركيبات الدوائية، بما في ذلك اللصاقة والعلكة وأقراص المصّ lozenge وجهاز الاستنشاق ورذاذ الأنف.وجميع هذه الوسائل تُوفِّرُ النيكوتين إلى الدماغ ولكن من دون السهولة التي يحصل فيها الأمر عند تدخين سيجارة.تزيد السرعة التي يصل فيها الدواء إلى الدماغ من احتمال إدمانه.وبالتالي، فإن عددًا قليلًا جدًا من الأشخاص يصبحون معتمدين على منتجات التعويض عن النيكوتين.يمكن شراء اللصاقة والعلكة وأقراص المصّ من دون وصفة طبية؛ ويتوفر رذاذ الأنف وجهاز الاستنشاق في الولايات المتحدة بموجب وصفة طبية فقط.تُعدُّ التوليفة التعويضية عن النيكوتين والتي تجمع عادةً بين لصاقة النيكوتين مديدة المفعول مع تركيبة بمفعول أقصر (العلكة أو أقراص المصّ أو جهازالاستنشاق أو رذاذ الأنف)، استراتيجيةً فعَّالة بشكل خاص، وهِيَ تزيد من فُرص الإقلاع عن التَّدخين على المدى الطويل إلى أكثر من الضعف.
تنطوي مُنتجات الاستعاضة عن النيكوتين على بعض التحذيرات مثل:
ينبغي على مرضى اضطرابات الفكّ (المفصل الفكِّي الصدغيّ temporomandibular) عدم استخدام علكة المضغ.
ينبغي على المرضى الذين لديهم حساسيَّة جلدية شديدة عدم استخدام اللصاقة.
قد يكون لهذه المُنتَجات تأثيرات ضارَّة بالنسبة إلى الحوامل.
ينبغي على المرضى الذين تعرَّضوا إلى نوبات القلب مُؤخَّراً أو يُعانون من اضطرابات مُعيَّنة في الأوعية الدَّمويَّة، استشارة الطبيب قبل استخدام واحدةٍ من هذه المُنتَجات.
البوبروبيون هو مضاد للاكتئاب يُعطى بوصفة طبية، وقد وجد أنه يساعد على الإقلاع عن التدخين عند المدخنين الذين يعانون من الاكتئاب أو لا يُعانون منه،ويمكن استخدام دواء بوبروبيون ضمن توليفةٍ مع مُنتج للاستعاضة عن النيكوتين،ويكون مُعدَّل النجاح عند استخدامهما مع بعضهماً بعضًا أعلى من استخدام كل واحدٍ منهما على حدة.تكُون نتائج هذين الدواءين معًا هي الأفضل عند استخدامهما مع برنامج تعديل السُّلوك behavior modification program.ينبغي على الأشخاص الذين يواجهون خطر الاختلاجات عدم استخدام البوبروبيون.
كما قد بيَّن استخدام النورتريبتيلين nortriptyline، وهو مُضاد آخر للاكتئاب، أنَّه يُساعد على الامتناع عن التدخين أيضًا.كما ينبغي على الأشخاص الذين يُعانون من الاكتئاب ويُحاوِلون الإقلاع عن التدخين، الحُصول على استشارةٍ أيضًا.
يُساعِدُ دواء فارينكلين، وهُوَ دواءٌ آخر يصفه الأطباء، على التقليل من التَّوق الشديد وأعراض السَّحب، ويجعل الشعور بالثواب عند التدخين أقل، ويزيد من النجاح مع الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل.يَعمل دواء فارينكلين بطريقتين:
يُؤدِّي إلى كبح جزئيٍّ للمستقبلات الدماغية التي تتأثَّر بالنيكوتين، ممَّا يُخفِّف من أعراض السحب.
يمنع النيكوتين من الالتصاق بالمستقبلات، بحيث يجد الشخص الذي يدخِّن سيجارة في أثناء تناول الفارينكلين أن شعوره بالثواب أصبح أقلّ عند فعل هذا النشاط.
ولكن بشكلٍ عام، لا يجري استخدام مُنتجات الاستِعاضة عن النيكوتين وفارينيكلين في نفس الوقت.
يتعرَّض بعض الأشخاص الذين يأخذون بوبروبيون SR أو فارينيسيلين إلى تأثيرات جانبية خطيرة في الجهاز العصبي أو في السلوك، مثل العدوانية والهياج والمزاج المكتئب وغير ذلك من المشاكل السلوكية والأفكار الانتحارية ومحاولة الانتحار أو الانتحار فعليًا.ينبغيعلى أي شخص يعاني من أية من هذه التأثيرات التوقف عن أخذ الدواء على الفور وإبلاغ مقدم الرعاية الصحية الذي يُتابع حالته.
يُستخدَم سيتيسين، وهو واحد من أقدم الأدوية للإقلاع عن التدخين، في أوروبا الشرقية على نطاقٍ واسعٍ، ولكنَّه غير متوفِّر في الولايات المتحدة.تشير الدراسات الحديثة إلى أنَّ السيتيسين فعَّال مثله مثل أدوية الاستعاضة عن النيكوتين.ونظرًا إلى أنَّ تكلفة إنتاج السيتيسين بسيطة، يجري اعتباره كمعالجة مُتاحة للاستخدام في جميع أنحاء العالم من أجل الإقلاع عن التدخين.
يجري أخذ أدوية الاستعاضة عن النيكوتين وغيرها من أدوية الإقلاع عن التدخين (بوبروبيون وفارينيسيلين) لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 أسبوعًا عادةً، وقد يستغرق بعضها وقتًا أطول للمساعدة على الوقاية من الانتكاس أو الرجوع إلى التدخين.
في الوقت الحاضر، لا يُنصَح باستخدام أدوية الإقلاع عن التَّدخين ومُنتجات الاستعاضة عن النيكوتين مع الشرائح التالية:
الحوامِل المُدخِّنات، إلا إذا كانت التدابير السلوكية غير فعَّالة معهنَّ.
المُدخِّنين الذين يُدخِّنون أقلّ من 10 سجائر في اليوم (التَّدخين الخفيف)
المراهقين (تحت سن 18 عامًا)، باستثناء المُدخِّنين الذين يُحتملُ أنهم يُدخِّنون بشكلٍ شرهٍ ومُنتظَم.
مُستخدمي التبغ عديم الرائحة (لأن فعاليته غير مؤكدة)
ينبغي على المراهقين الذين يُدخنون بشراهة وبشكلٍ منتظمٍ والنساء الحوامل اللواتي كانت التدابير السُّلُوكية غير فعَّالة معهنَّ، أن يستشيروا الطبيب لمناقشة أدوية الإقلاع عن التدخين واستخدام منتج الاستعاضة عن النيكوتين.بشكل عام، ينبغي على جميع الأشخاص التحدث مع مزودي الرعاية الصحية حول الأدوية المختلفة المتاحة لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين، وتحديد ما هي الأفضل بالنسبة لهم.كما ينبغي عليهم أيضًا التأكد من قراءة النشرات المرفقة في داخل العبوات والتي تأتي مع جميع منتجات الإقلاع عن التدخين.
قد يجري أحيانًا أخذ السجائر الإلكترونية في الاعتبار بالنسبة إلى استخدامها في برامج الإقلاع عن التدخين، على الرغم من أن الأدلة على فعاليتها ليست قوية.كما أنَّ هناك أيضًا قلق من ناحية أنَّه نظرًا إلى أنَّ النيكُوتين المُستنشق من بعض أشكال السجائر الإلكترونية يجري توصيله إلى الدماغ بنفس سرعة توصيل النيكوتين من السجائر، قد يبقى الأشخاص مدمنين على نحو مُمائل.
الإقلاع عن التَّدخين عند الأطفال والمُراهقين
ينبغي على الآباء عدم السماح بالتدخين في المنزل ونقل توقعاتهم إلى أطفالهم بأن يبقوا من غير المدخِّنين.
تُشبه الطريقة التي تقوم على الاستشارة أو طلب النصح الطريقةَ المُستخدمة مع البالغين، ولكن لا يجري إعطاء الأطفال والمراهقين أدويةًَ الإقلاع عن التَّدخين غالبًا.
للمزيد من المعلومات حول الإقلاع عن التدخين
يمكن للمصادر التالية باللغة الإنجليزية أن تكون مفيدة.يُرجى ملاحظة أنّ دليل MSD غير مسؤول عن محتوى هذه المصادر.
الجمعية الأمريكية للسرطان: الابتعاد عن التدخين: معلومات حول مخاطر استخدام منتجات التبغ وموارد تثقيفية حول كيفية الإقلاع عن التدخين
American Lung Association: Stop Smoking: الأدوات ، والنصائح ، ودعم المدخنين أو أحبائهم للمساعدة على إنهاء الإدمان على التبغ
Cancer.Net: Stopping Tobacco Use After a Cancer Diagnosis مصادر تثقيفية للمساعدة على الإقلاع عن التبغ بعد تشخيص السرطان
Centers for Disease Control and Prevention: Tips from Former Smokers: حكاياتٌ من أشخاص يعيشون مع مرضٍ يرتبط بالتدخين ومصادر تثقيفية لمتعاطي التبغ وقادة الرأي لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين
مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: وقاية الشباب من براثن التدخين: صحائف حقائق، ورسوم بيانية، وغيرها من الموارد التثقيفية للمعلمين، والمدربين، وأولياء الأمور، وغيرهم من المشاركين في مكافحة التدخين وتثقيف الشباب
Smokefree.gov: المصدر التثقيفي الخاص بالمعهد الوطني للسرطان (NCI) للمساعدة على خفض معدَّلات التدخين في الولايات المتحدة، لاسيَّما بين فئات سكانية معيَّنة، من خلال تقديم معلومات عن الإقلاع عن التدخين، وخطة الإقلاع عن التدخين المصمَّمة لاحتياجات كل شخص، والدعم القائم على الرسائل النصية