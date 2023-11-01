مخاطرُ الإشعاع في التصوير الطبي

اختبارات التصوير التي تستخدم الإشعاع، الأشعَّة السِّينية عادة، هي أداة قيِّمة في التَّشخيص، ولكن التعرُّضَ للإشعاع ينطوي على بعض المخاطر (انظر أيضًا الإصابة الإشعاعية).

تتطلب اختباراتُ التَّشخيص المختلفة كميات مختلفة من الإشعاع (انظر جدول مقارنة جرعات الإشعاع)، ولكن معظمها يستخدم جرعاتٍ منخفضة تُعَدّ آمنة عمومًا؛فعلى سَبيل المثال، الجرعة الإشعاعية من صورة واحدة للصدر بالأشعَّة السِّينية تعادل التعرض لعشرة أيام من الإشعاع الطبيعي الأساسي (background radiation).ومع ذلك ، التعرّض للإشعاع تراكمي، بغضِّ النظر عن الفاصل الزمني بين الاختبارات.ولكن، إذا كان لدى الأشخاص العديد من الاختبارات التَّشخيصية التي تستخدم جرعات منخفضة، أو عدة اختبارات تستخدم جرعات عالية، فإنَّهم قد يتعرَّضون للكمِّية كبيرة نسبيًا من الإشعاع. ويزيد هذا التعرضُ من خطر الإصابة بالسرطان، ويضرّ بالأنسجة في بعض الأحيان.

هل تعلم...

اختبارات التصوير هي أحد مصادر التعرّض للإشعاع فقط.يمكن أن يكونَ التعرضُ للإشعاع في البيئة (من الإشعاع الكوني والنظائر المشعَّة الطبيعية - انظر الإِصابَة الإِشْعاعِيَّة) مرتفعًا نسبيًا، لاسَّيما على المرتفعات العاليَة.عندَ السفر بالطائرة، يَزداد التعرُّضُ للإشعاع البيئي.

عندَ التخطيط للاختبارات التَّشخيصية، يأخذ الأطباء بعين الاعتبار التعرّض الكلي للإشعاع (مدى الحياة) لدى الشخص - جرعة الإشعاع الكلية للشخص.ولكنَّ الفائدة المحتملة للاختبار التشخيصي غالبًا ما تفوق الأضرار المحتملة.

الجدول مقارنةُ الجرعات الإشعاعية للاختبارات المختلفة* الجدول

في الولايات المتحدة، يكون نحو 15٪ من جميع الاختبارات التصويرية من نوع التصوير المقطعي المحوسَب، في حين أن ما يصل إلى 70٪ من التعرض للإشعاع من جميع اختبارات التصوير يكون مصدره التصوير المقطعي المحوسب.ويمكن أن تكونَ الجرعة الإشعاعية للتصوير المقطعي المحوسَب أكبر بمئات المرات من جرعة في معظم صور الأشعَّة السِّينية.ولكن، مع الطرائق الأحدث، قد تكون جرعات معظم الصور المقطعية أقلّ بكثير ممَّا كانت عليه في الطرائق القديمة.

ولكن، حتّى عندما يَجرِي التصوير المقطعي باستخدام تقنيات قديمة، فإن الخطرَ منخفض بالنسبة للبالغين، ومن غير المحتمل أن تتأثَّر الصحة لديهم.

ولكنَّ المخاطرَ الناجمة عن التعرّض للإشعاع تكون أعلى في حالاتٍ معيَّنة:

في أثناء الطفولة

في أثناء مرحلة الطفولة المبكِّرة

في أثناء فترة الحمل (لاسيَّما في وقت مبكّر)

بالنسبة لبعض الأنسجة، مثل الأنسجة اللمفاوية (جزء من الجِهاز المَناعيّ) ونقِي العِظام والدم والخُصيَتين والمَبيضين والأمعاء

وللحدّ من المخاطر، يقوم الأطباءُ بما يلي:

استخدام الاختبارات التي لا تتطلب الإشعاع، مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي، عندما يكون ذلك ممكنًا

الاختبارات التَّشخيصية الموصَى بها والتي تستخدم الإشعاع، وخاصة الجرعات العالية (كما هي الحالُ في التصوير المقطعي المحوسَب) ولاسيَّما في الأطفال الصغار، عندما تكون هذه الاختبارات ضرورية فقط

اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحدِّ من التعرّض للإشعاع في أثناء الاختبارات (على سبيل المثال، حماية الأجزاء الضعيفة من الجسم، مثل الغُدَّة الدرقية أو بطن المرأة الحامل) قدرَ الإمكان

لقد خفضت التقنيات الحديثة والمعدَّات بشكلٍ كبير من الجرعات الإشعاعية المستخدَمة في اختبارات التصوير.

خطر الإشعاع في أثناء مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة تزداد مخاطرُ الإشعاع عندَ الرضَّع والأطفال الصغار، لأنَّ الأطفالَ يعيشون حياة أطول، ممَّا يتيح للسرطان مزيدًا من الوقت للحدوث.وفي الأطفال أيضًا، تنقسم الخَلايا بسرعة أكبر، وتكون الخَلايا التي تنقسم بسرعة أكثرَ عرضةً للتضرُّر بالإشعاع. من الصعب تحديدُ خطر الإصابة بالسرطان الناتج عن الإشعاع.ولكن، يُقدِّر بعضُ الخبراء أنَّ نَحو 18 طفلاً من كل 10 آلاف طفل بعمر سنة واحدة يخضعون للتصوير المقطعي المحوسب للبطن، يُصابون بالسرطان الناجم عن الإشعاع في نهاية المَطاف.ويستخدم هذا المسحُ واحدةً من أعلى جرعات الإشعاع في التصوير الطبي. ولذلك، عندما يحتاج الأطفالُ إلى اختبارات تشخيصية، يجب على الآباء التحدّث مع الطبيب حولَ المخاطر، وعن إمكانية استخدام الاختبارات التي لا تتطلَّب الإشعاع.إذا كانت الاختباراتُ التي تستخدم الإشعاع ضرورية، يمكن للوالدين أن يساعدوا على تقليل المخاطر عن طريق السُّؤال عما يلي: استخدام أقلّ جرعة ممكنة لوضع التَّشخيص (على سبيل المثال، يمكن استخدامُ المسح منخفض الدقّة في بعض الأحيان، والذي يستخدم إشعاعًا أقلّ)

الحدّ من التعرّض إللا أصغر مساحة ممكنة من الجسم

الحدّ من عدد من عمليات المسح المُجراة