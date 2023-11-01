التصوير بتخطيط الصدى

إذا كان سيجري فحصُ أجزاء معينة من البطن في أثناء التصوير بالأمواج فوق الصوتية، فقد يُطلب من الشخص الامتناع عن الأكل والشرب لعدَّة ساعات قبلَ الاختبار.يمكن للغاز الطبيعي الذي يتراكم في الأمعاء بسبب الطعام أو الشراب أن يجعل الحصول على صور الأمواج فوق الصوتية صعبًا في بعض الأحيان.في حالات أخرى، مثل تصوير الأعضاء التناسلية الأنثوية بالأمواج فوق الصوتية، قد يُطلب من النساء شرب كمية كبيرة من السوائل لملء المثانة.

يضع الفاحصُ عادة هلامًا سميكًا على جلد المنطقة لفحصها، وذلك لضمان انتقال الصوت جيِّدًا.يُوضَع محوِّل (ترجام) محمول على الجلد ويُنقَّل فوق المنطقة لتقييمها.

ولتقييم بعض أجزاء الجسم، يُدخِل الشخص الذي يقوم بالفحص جهاز الترجام في الجسم، على سبيل المثال في المهبل، لتحسين صورة الرحم والمَبيضين، أو في فتحة الشرج لتصوير غُدَّة البروستات.

ولتقييم القلب، يربط الفاحصُ أحيانًا المحول بأنبوب عرض يُسمَّى المنظار، ويمرِّره نحو الجسم.ويُسمَّى هذا الإجراءُ تخطيط صدى القلب عبر المريء endoscopic ultrasonography.يمكن تمريرُ المنظار إلى الحلق لمعاينة القلب (تخطيط صدى القلب عبر المريء) أو من خلال المعدة لمشاهدة الكبد والأعضاء المجاورة الأخرى.

وبعدَ الاختبار، يمكن لمعظم الأشخاص استئناف أنشطتهم المعتادة على الفور.