التصوير بالأشعة السينية

يمكن إجراءُ صور الأشعَّة السِّينية بعدَ إعطاء عامل تباين ظَليل للأشعَّة (في بعض الأحيان يُسمَّى - بشكل غير دقيق - صبغة)، عن طريق الحقن في الوريد، أو عن طريق الفم، أو من خلال حقن أنبوب يُمرَّر في المستقيم عادة.يجعل عامل التباين الظَليل للأشعَّة الأنسجةَ أو البنى التي يجري تصويرُها تظهَر ظَليلَةً للأشعَّة (أكثر بياضًا) أكثر من الأنسجة المحيطة بها، بحيث يمكن أن تُرَى بشكل أفضل على الأشعَّة السِّينية.

في تصوير الأوعيَة التقليدي، تؤخذ صورُ الأشعَّة السِّينية بعدَ حقن عامل التباين الظَليل للأشعَّة في الأوعيَة الدمويَّة.

قبلَ التصوير بالأشعَّة السِّينية للجهاز الهضمي، قد يطلب من الأشخاص ابتلاع الباريوم أو غاستروغرافين (وهما من عوامل التباين الظَليلَة للأشعَّة) في سائل أو طعام.ثم تُظهِر الأشعَّة السِّينية بنى المريءَ والمعدة والأمعاء الدقيقة التي حدَّدها الباريوم أو غاستروغرافين.أو يمكن للفاحص حقن الباريوم من خلال أنبوب يُدخله في فتحة الشرج (حقنة شرجية بالباريوم)، ثم يضخ الهواء برفق في الجزء السفلي من الأمعاء (القولون) لتوسيعه.يجعل الباريوم القرحات والأورام والانسدادات والزوائد اللحمية (البوليبات) والتهاب الرتوج أسهل كشفًا.ولكن، قد تسبّب الحقنة الشرجية بالباريوم ألمًا خفيفًا إلى معتدل، وتحثّ على التغوّط.

وبالنسبة لتصوير المريء والمعدة، والمسالك المعوية العليا، فقد حلّ التنظير إلى حدٍّ كبير محلَّ الأشعَّة السِّينية التي تُجرى بعدَ استخدام الباريوم أو غاستروغرافين.