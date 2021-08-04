قرارات الاختبارات الطبية

فيما يخص التاريخ الطبي، يقوم الطبيب بسؤال الشخص عن تفاصيل الأعراض التي يشكو منها، والحالات الطبية الأخرى لديه، والأحداث السابقة المتصلة بحالته الصحية.

تُعد تفاصيل الأعراض من المعلومات الهامة جدًا في القصة السريرية للشخص، مثل زمن بداية ظهور الأعراض، وما إذا كانت مستمرة أو متناوبة، وما هي الأشياء التي تُخفف منها.كما يقوم الطبيب بسؤال الشخص عن الأعراض الأخرى التي يُحتمل أنه نسي ذكرها.على سبيل المثال، قد يسأل الطبيبُ الشخصَ الذي يشكو من السعال ما إذا كان يعاني أيضًا من سيلان أنف وألم في الحلق (وهو ما يقترح بأن السعال سببه عدوى فيروسية في المجاري التنفسية العليا).

يمكن لبعض جوانب حياة الشخص ونمط حياته أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض محددة.على سبيل المثال، يكون المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة من غير المدخنين، كما إن المصابين بالسكري يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص غير المصابين بالسكري، وقد يزداد خطر الإصابة بأمراض محددة عند الأشخاص الذين ينتمون لعرقيات محددة.ولذلك، فإن التاريخ الطبي للمريض غالبًا ما يتضمن أسئلة حول:

الأمراض الحالية والسابقة

الأدوية المنتظمة التي يتناولها المريض

الأمراض الوراثية المنتشرة في العائلة

تاريخ السفر إلى الخارج

الممارسات الجنسية

الإدمان على التدخين و/أو المشروبات الكحولية و/أو العقاقير الترويحية

المهنة والهوايات

عند تحري الأسباب الكامنة للأعراض، فغالبًا ما سيأخذ الطبيب في اعتباره النقاط التالية: