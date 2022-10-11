تطور وانتشار مرض السرطان

تنشؤ المرض هو أول مرحلة من مراحل تطور مرض السرطان وفيها تتغير المادة الجينية (طفرة) الأولية للخلايا لتصبح خلايا سرطانية.قد يحدث التغيير في المادة الجينية للخلية تلقائيًا كحدث عشوائي أو بسبب طفرة جينية أو بسبب التعرض الخارجي لمادة تسبب السرطان (مادة مسرطنة).

وتشمل المسرطنات العديد من المواد الكيميائية والتبغ والفيروسات والاشعاعات وأشعة الشمس.ولكن، تتفاوت حساسية الخلايا للمسرطنات.ولا يصاب جميع الأشخاص الذين تعرضوا لمادة مسرطنة بالسرطان.يعتمد الخطرُ على العديد من العوامل، مثل مقدار التعرُّض للمادة المُسرطِنة، أو ما إذا كان لدى الشخص استعداد جيني لنوع معيَّن من السرطان.