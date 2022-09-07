المُعالجة الشعاعيَّة للسرطان

في المُعالجة الشعاعيَّة، توجه حزمةٌ من الأشعة غاما أو الأشعَّة السِّينية، أو جسيمات ألفا، أو الإلكترونات نحو السرطانَ.الجراحة الشعاعية Radiosurgery هي أحد أنواع المُعالجَة الشعاعيَّة التي تُستخدَم فيها أشعَّة مُركَّزة جدًّا.

يوجد عددٌ من أنواع للعلاج الإشعاعي بالحزمة الخارجية.

ويُسمَّى هذا الأسلوبُ المُعالجَةَ الشعاعيَّة المُكيَّفة ثلاثيَّة الأبعاد three-dimensional conformal radiation therapy.

المُعالجة الشعاعيَّة ذات الشدّة المُعدّلة Intensity-modulated radiation therapy (IMRT)

المُعالجة الشعاعيَّة الموجّهة بالصورة Image-guided radiation therapy (IGRT)

المُعالجة المقطعية Tomotherapy

الجراحة الشعاعية التجسيميّة

المُعالجة الشعاعيَّة التجسيميَّة للجسم stereotactic body therapy

إشعاع حزمة البروتون Proton beam radiation

المُعالجة الشعاعيَّة بحزمة إلكترونيَّة Electron beam radiation therapy

تتركَّز جميعُ أنواع التشعيع الخارجيَّة على منطقة أو عضو مُعيَّن في الجسم المحتوي على السرطان.لتجنّب تعرّض الأنسجة الطبيعية بشكل مفرط، يُستخدَم عدد من مسارات الحزم، وتجري حماية الأنسجة المحيطة قدرَ الإمكان.

تسمح المُعالجة الشعاعيَّة المُطابِقة ثلاثية الأبعاد للأطباء بتطبيق حزمة شعاعية دقيقة يمكن تشكيلها على محيط الورم.

تستخدم المُعالجَة الشعاعيَّة المُعدَّلة بالشِدَّة عددًا من الأجهزة لتشكيل الحزمة الشعاعية، وتطبيق جرعة من الإشعاع.ونظرًا إلى أنَّ الكثيرَ من الأجهزة تُشكِّلُ حزمة الإشعاع ، يمكن للأطباء ضبط كمية الإشعاع التي تصل إلى مناطق محددة من الورم بشكل أكثر دقة ، مما يسمح بمزيد من الحماية للنسيج السليم القريب.

في المُعالجة الشعاعيَّة الموجّهة بالصورة، تُجرى دراسات تصويرية، مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، خلال هذه المعالجة.تسمح هذه الصورُ للأطباء باكتشاف التغيّرات في حجم أو موضع الورم في أثناء العلاج، كما تسمح لهم بتعديل وضعية الشخص أو الجرعة الإشعاعية في أثناء العلاج.

المُعالجة المقطعية Tomotherapy هي توليفة من العلاج الموجَّه بالصور والمُعالجة الشعاعيَّة ذات الشدّة المُعدّلة IMRT.تستَعملُ المُعالجة المقطعية من خلال جهازٍ يجمع بين جهاز التصوير المقطعي المحوسب CT والمُعجِّل الخطيّ linear accelerator.يمكن لهذه الآلة الحصول على صور مفصلة للغاية للورم عند الشخص، مما يسمح باستهداف حزمة الإشعاع بشكل دقيق جدًا.

تُستخدَم الجراحة الشعاعية التجسيميّة لتطبيق جرعات عالية جدًا من الأشعة على الأورام الصغيرة جدًا.ويمكن استخدامها فقط في الأورام الصغيرة التي تكون حوافها واضحة جدًا، لذلك غالبًا ما تستخدم للأورام في الدماغ والحبل الشوكي.تتطلب الجراحة الإشعاعية التجسيمية أن يكونَ الشخص في وضعية دقيقة جدًا في أثناء العلاج، لذلك يجري استخدام إطارات خاصة للرأس وأجهزة توضيع أخرى.

تستخدم المُعالجة الشعاعيَّة اللمسيَّة التجسيميَّة stereotactic body therapy مناطق معالجة أصغر (مجالات الإشعاع) وجرعات أعلى من المُعالجَة الشعاعيَّة مقارنة بالمُعالجة الشعاعيَّة المُكيّفة ثلاثية الأبعاد.وهي تُستخدَم لمُعالجة الأورام الصغيرة التي تتوضع خارج الدماغ والحبل الشوكي.

يُعالج التشعيع بحزمة بروتونية، الذي يمكن أن يركّز على منطقة محددة جدًا، بشكلٍ فعَّالٍ بعضَ أنواع السرطان في المناطق التي يكون فيها تضرُّر الأنسجة الطبيعية مصدرَ قلقٍ شديد، مثل العين، أو الدماغ، أو البروستات، أو الحبل الشوكي.

المُعالجَة الشعاعيَّة الإلكترونية يستخدم لعلاج الأورام القريبة من سطح الجسم مثل سرطانات الجلد.

يختلف اختيارُ التقنيَّة أو الطريقة غالبًا باختلاف موضع الورم.

المُعالجة الشعاعيَّة ذات الشدّ... فيديو

يُستَعملُ العلاجُ الإشعاعي بحزمة خارجية على شكل سلسلة من الجرعات المُقسَّمة بالتساوي، خلال فترة طويلة من الزمن.يزيد استعمالُ هذه الطريقة من التَّأثيرات المميتة للإشعاع على الخلايا السرطانية، مع خفض التأثيرات السامّة في الخلايا الطبيعية.تنقص التأثيراتُ السامة لأنَّه يمكن للخلايا الطبيعية إصلاح نفسها بسرعة بين الجرعات، في حين تعجز الخلايا السرطانية عن إصلاح نفسها.يتلقَّى الشخص جرعاتٍ يوميَّةً من الإشعاع خلال فترة تمتدُّ من 6-8 أسابيع عادةً.لضمان معالجة المنطقة نفسها في كلِّ مرَّة، يُوضَّع الشخص بشكلٍ دقيقٍ باستخدام قوالب رغويَّة أو أجهزة أخرى.