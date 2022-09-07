المعالجةُ المَناعيَّة للسَّرطان

تنطوي المعالجةُ بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة على استعمال أجسام مضادة جرى إنتاجها مخبريًا لاستهداف بروتينات مُعيَّنة على سطح الخلايا السَّرطانيَّة.تتوفر العديدُ من هذه الأجسام المُضادَّة، وتجري دراسة أنواع أخرى حاليًا.تراستوزوماب Trastuzumab هو أحد الأجسام المضادة التي تهاجم المستقبلة HER-2 / neu الموجودة على سطح الخلايا السرطانية عند 25٪ من النساء المصابات بسرطان الثدي.يعزّز تراستوزوماب تأثيرَ عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة.

بينما يكون ريتوكسيماب شديدَ الفعاليَّة في مُعالَجَة الأورام اللمفيَّة وابيضاض الدَّم اللِّمفاوي المُزمِن.يمكن استخدامُ ريتوكسيماب المرتبط بالنظائر المشعة لإيصال الإشعاع مباشرة إلى خلايا اللمفومة.

ويكون تأثيرُ جيمتوزوماب أوزوغاميسين Gemtuzumab ozogamicin، وهي توليفة من الأجسام المُضادَّة والأدوية، فعَّالًا في معالجة بعض الأشخاص المصابين بابيِضَاض الدَّم النِّقوي الحاد.

تُعدل العديدُ من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وظيفة نقاط التحقق المناعية التي تساعد في السيطرة على الجهاز المناعي، وكذلك تحفيز المناعة الطبيعية المضادة للسرطان في الجسم.يمكن لأدوية تُسمَّى مُثبِّطات نقاط التحقق أن تثبط نقاط التحقق، وهي بروتينات تُساعد على إيقاف أو تفعيل الاستجابة المناعية.تقوم بعض السرطانات بتفعيل نقاط التحقق هذه وإيقاف قدرة الجهاز المناعي على مهاجمة السرطان.تسمح مثبطات نقاط التحقق مثل CTLA-4 (إبيليموماب وتريميليموماب) أو PD1 (سيميبليماب، ودوستارليماب، ونيفولوماب، وبيمبروليزوماب) أو PD-L1 (دورفالوماب، وأيزوليزوماب، وأفيلماب) للجهاز المناعي بمهاجمة السرطان.على سبيل المثال، يمكن استخدامُ بيمبروليزوماب مع أي سرطان متقدم مع وجود عيب في إصلاح الحمض النووي DNA، بغضِّ النظر عن مكان وجود السرطان في الجسم.تُعطى مثبطات نقاط التحقق وحدها في بعض الأحيان أو مع أدوية أخرى مضادة للسرطان.