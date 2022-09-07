التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائي

تعدُّ التأثيرات المعدية المعوية (في السبيل الهضمي) شائعة جدًّا، وهي تنطوي على:

فقدان الشَّهية

الغثيان والتقيّؤ

الإسهال

قد تنجم هذه التأثيرات أيضًا عن السرطان نفسه

يُعد فقدان الشهية أمرًا شائعًا وقد يسبب فقدان الوزن.تكون عافية الأشخاص الذين يفقدون أكثر من 10٪ من وزن الجسم المثالي أقل من أولئك الذين يحافظون على وزنهم الطبيعي أو يفقدون وزنًا أقل.يُشجع الأطباءُ الأشخاص على الحفاظ على تغذيتهم بشكل جيد.هناك العديد من الأدوية التي تزيد من الشهية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت في الواقع قادرة على عكس نقص الوزن، أو تحسين جودة الحياة، أو إطالة أمد البقاء على قيد الحياة.

يقلل الغثيان والقيء بصورة بالغة من جودة الحياة.كثيرًا ما يعتقد الأشخاص أنَّ جميعَ أدوية السرطان تسبِّب الغثيان والقيء، ولكنَّ هذه الأَعرَاض تكون أكثر احتمالاً عند استعمال أدوية معيَّنة وفي حالات معيَّنة.يمكن الوقاية عادةً من الغثيان والقيء أو التخفيف من شدتهما باستخدام الأدوية (مضادات القيء) ، خاصةً جرانيزيترون، أو أوندانسيترون، أو أبريبيتانت.قد يعطي الأطباء هذه الأدوية قبل أخذ جرعة العلاج الكيميائي وبعدها أيضًا لعلاج الغثيان والقيء.كما قد تنخفض شدَّة الغثيان من خلال تناول وجبات صغيرة وتجنّب الأطعمة الغنية بالألياف أو التي تنتج الغاز، أو التي تكون شديدة الحرارة أو شديدة البرودة.يمكن في بعض الحالات استعمال الحشيش (الماريجوانا) لتخفيف شدَّة الغثيان والقيء النَّاجمين عن المُعالجة الكِيميائيَّة.

يكون الإسهال شائعًا بعد استعمال عقاقير العلاج الكيميائي أو عقاقير العلاج الموجه (وبعد المُعالجة الشعاعيَّة).يُعالج الإسهال عادةً باستعمال دواء لوبيراميد