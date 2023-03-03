دراسات السبيل الهضمي باستعمال الأشعَّة السِّينية

كما يمكن إعطاء الباريوم عن طريق حقنة شرجيَّة لتحديد الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة أيضًا.

يمكن لصور الأشعَّة السينيَّة بعد استعمال حقنة الباريوم الشرجيَّة أن تفيد في التَّحرِّي عن السلائل، أو الأورام، أو عن الشذوذات البنيوية الأخرى.قد يؤدي هذا الإجراء إلى الشُّعور بالمغص أو بانزعاجٍ خفيفٍ إلى متوسِّط.

يؤدي الباريوم المُستَعمل عن طريق الفم أو كحقنةٍ شرجيَّة والذي ينتقل إلى البراز في النهاية إلى جعل لون البراز أبيض طباشيري.يمكن أن يوصي الطبيب باستعمال مليِّنٍ خفيفٍ لتسريع طرح الباريوم، وذلك لاحتمال تسبُّب الباريوم في حدوث إمساك شديد.

على الرغم من أنَّ دراسات الباريوم لا تزال تُجرى في بعض الأحيان لتقييم مشاكل السبيل الهضمي، إلَّا أنَّ التنظير الدَّاخلي واختبارات التصوير البديلة مثل تصوير الأمعاء المقطعي المحوسب أو تصوير القولون المقطعي المحوسب قد حلت محلَّ دراسات باريوم معينة إلى حدٍّ كبير بسبب جودة صورها الفائقة.