دراسات السبيل الهضمي باستعمال الأشعَّة السِّينية

تُستعملُ الأشعَّة السِّينيَّة لتقييم المشاكل الهضميَّة غالبًا.
الأشعَّة السينية القياسية
يمكن لصور الأشعََّة السينيَّة القياسية (الأشعة السينية البسيطة) أن تظهر وجودَ انسدادٍ أو شللٍ في السبيل الهضمي، أو أنواع غازات غير طبيعية في تجويف البطن.كما يمكن أن تُظهِرَ وجود تضخُّم واضح في الكبد، والكِلى، والطحال.
لا يحتاج التصوير بالأشعَّة السِّينية القياسية إلى أيِّ تحضير خاص.
دراسات السبيل الهضمي باستعمال الأشعَّة السينية مع الباريوم
تُوفِّرُ دراسات الأشعَّة السينيَّة مع الباريوم معلوماتٍ أكثر من المعلومات التي توفِّرها صور الأشعَّة السِّينية العاديَّة غالبًا.
تُلتَقط صور الأشعَّة السِّينيَّة بعد ابتلاع الشخص للباريوم في خليطٍ سائلٍ مُنكَّه أو كطعامٍ محتوٍ على الباريوم.يبدو الباريوم أبيضًا في صور الأشعَّة السِّينيَّة ومُحدِّدًا السبيل الهضمي، حيث تظهر معالم وبطانة كلٍّ من المريء (الأنبوب المجوف الذي يتجه من الحلق إلى المعدة)، والمعدة والأمعاء الدقيقة.قد يتجمع الباريوم في مناطق غير طبيعية، مُظهِرًا وجود القرحات والأورام والانسدادات والتآكلات والتََّضخُّمات والأوردة المريئية المُتوسِّعة.
التنظيرُ التألُّقي Fluoroscopy
ويمكن أخذ صور الأشعَّة السِّينية بفواصل زمنيَّة لتحديد مكان الباريوم.يمكن ملاحظة انتقال الباريوم عبر السبيل الهضمي عند استعمال تقنيَّة الأشعَّة السينيَّة المُستمرَّة والتي تُسمَّى التَّنظير التَأَلُّقِيّ.حيث يمكن للأطباء عند استعمالهم هذه التقنيَّة مراقبة وظيفة المريء والمعدة، وتحديد ما إذا كانت تقلصاتهما طبيعيَّة، والتَّحرِّي عن وجود انسداد في مجرى الطعام .
حقنة الباريوم
كما يمكن إعطاء الباريوم عن طريق حقنة شرجيَّة لتحديد الجزء السفلي من الأمعاء الغليظة أيضًا.
يمكن لصور الأشعَّة السينيَّة بعد استعمال حقنة الباريوم الشرجيَّة أن تفيد في التَّحرِّي عن السلائل، أو الأورام، أو عن الشذوذات البنيوية الأخرى.قد يؤدي هذا الإجراء إلى الشُّعور بالمغص أو بانزعاجٍ خفيفٍ إلى متوسِّط.
يؤدي الباريوم المُستَعمل عن طريق الفم أو كحقنةٍ شرجيَّة والذي ينتقل إلى البراز في النهاية إلى جعل لون البراز أبيض طباشيري.يمكن أن يوصي الطبيب باستعمال مليِّنٍ خفيفٍ لتسريع طرح الباريوم، وذلك لاحتمال تسبُّب الباريوم في حدوث إمساك شديد.
على الرغم من أنَّ دراسات الباريوم لا تزال تُجرى في بعض الأحيان لتقييم مشاكل السبيل الهضمي، إلَّا أنَّ التنظير الدَّاخلي واختبارات التصوير البديلة مثل تصوير الأمعاء المقطعي المحوسب أو تصوير القولون المقطعي المحوسب قد حلت محلَّ دراسات باريوم معينة إلى حدٍّ كبير بسبب جودة صورها الفائقة.