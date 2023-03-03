المسح النووي للسَّبيل الهضمي

يُجرى مسحٌ لتفريغ المَعدة وذلك لتحديد سرعة تفريغ المَعدة.يعاني الأشخاص الذين تُفرَّغ معدتهم ببطء من اضطراب يسمى خزل المعدة، والذي قد يسبب أعراضًا مثل الغثيان والقيء أو الشعور بالامتلاء بعد تناول وجبة صغيرة.

ولإجراء هذا المسح، يشرب الأشخاص مشروباتٍ أو يتناولون وجبةً تحتوي على كميَّة صغيرة من المواد المُشعَّة.ثم يستعمل الأطبَّاء كاميرا غاما لمراقبة مدى سرعة خروج المادة من المَعِدة.ونظرًا لأنَّ هذا الاختبار لا يمكنه أن يُظهر ما إذا كان الانسداد أو خزل المعدة هو سبب تأخر تفريغ المعدة، فإنَّه يتم إجراء المزيد من الاختبارات عند تأخُّر تفريغ المعدة.

كما يمكن لهذا المسحِ أن يساعدَ الأطبَّاء على مراقبة مدى استجابة الأشخاص لاستعمال أدوية زيادة الحركيّة.تعمل هذه الأدوية، مثل ميتوكلوبراميد وإريثروميسين، على تنشيط حركة المحتويات عبر المَعِدة والأمعاء.يمكن أن لنتائج هذا المسح أن تتأثر إذا كان الأشخاص يستعملون المسكنات الأفيونية للألم، أو يتناولون أدوية أخرى تغير من طريقة حركة محتويات المعدة.

في المراكز المتخصصة، يمكن إجراء اختبارات إضافية لتحديد المدة التي يستغرقها انتقال الطعام عبر الأمعاء الدقيقة والأمعاء بأكملها.يُجرى اختبار الأمعاء الدقيقة على مدى يومين، ويُجرى اختبار الأمعاء الكاملة على مدى 4 أيام.تُعد هذه الاختبارات مفيدة للأشخاص الذين يشتبه الأطباء بإصابتهم باضطراب في السبيل الهضمي مثل الإمساك الشديد.