المسح النووي للسَّبيل الهضمي

التصوير النووي هو الاختبارات التي تنطوي على استخدام مواد مشعة غير ضارة (انظر التصوير بالنوكليدات المشعة).يجري تناول المواد المشعة كجزء من وجبة طعام أو ضمن مشروب أو تُحقن عن طريق الوريد.تُستخدم الكمية الصغيرة من الإشعاعات التي تنتجها هذه المواد لإنتاج صور للبنى التشريحية الداخلية.
وبعد أن تصبح المواد داخل الجسم، يستعمل الأطباء ماسحًا أو كاميرا حساسة للإشعاع بشكلٍ خاص، تُسمى كاميرا غاما، لإظهار مكان وجود المواد في الجِّسم.تُستعملُ أنواعٌ مختلفة من المسح مع مواد نوويَّة مختلفة وفقًا للغرض من الاختبار ولجزء الجسم الذي يحتاج إلى التَّصوير.
تصوير التفريغ المعدي
يُجرى مسحٌ لتفريغ المَعدة وذلك لتحديد سرعة تفريغ المَعدة.يعاني الأشخاص الذين تُفرَّغ معدتهم ببطء من اضطراب يسمى خزل المعدة، والذي قد يسبب أعراضًا مثل الغثيان والقيء أو الشعور بالامتلاء بعد تناول وجبة صغيرة.
ولإجراء هذا المسح، يشرب الأشخاص مشروباتٍ أو يتناولون وجبةً تحتوي على كميَّة صغيرة من المواد المُشعَّة.ثم يستعمل الأطبَّاء كاميرا غاما لمراقبة مدى سرعة خروج المادة من المَعِدة.ونظرًا لأنَّ هذا الاختبار لا يمكنه أن يُظهر ما إذا كان الانسداد أو خزل المعدة هو سبب تأخر تفريغ المعدة، فإنَّه يتم إجراء المزيد من الاختبارات عند تأخُّر تفريغ المعدة.
كما يمكن لهذا المسحِ أن يساعدَ الأطبَّاء على مراقبة مدى استجابة الأشخاص لاستعمال أدوية زيادة الحركيّة.تعمل هذه الأدوية، مثل ميتوكلوبراميد وإريثروميسين، على تنشيط حركة المحتويات عبر المَعِدة والأمعاء.يمكن أن لنتائج هذا المسح أن تتأثر إذا كان الأشخاص يستعملون المسكنات الأفيونية للألم، أو يتناولون أدوية أخرى تغير من طريقة حركة محتويات المعدة.
في المراكز المتخصصة، يمكن إجراء اختبارات إضافية لتحديد المدة التي يستغرقها انتقال الطعام عبر الأمعاء الدقيقة والأمعاء بأكملها.يُجرى اختبار الأمعاء الدقيقة على مدى يومين، ويُجرى اختبار الأمعاء الكاملة على مدى 4 أيام.تُعد هذه الاختبارات مفيدة للأشخاص الذين يشتبه الأطباء بإصابتهم باضطراب في السبيل الهضمي مثل الإمساك الشديد.
تصوير النَّزف
يُجرى تصوير النَّزف في بعض الأحيان لتحديد موضع النَّزف في السبيل الهضمي.
ولإجراء هذا المسح، تُحقنُ مواد مُشعَّة متَّصلة بخلايا دمٍ حمراء أو غيرها من المواد في مجرى الدَّم.يُمكن لكاميرا غاما أن تُظهِرَ جزءًا من السبيل الهضمي حيث تتسرُّب الخلايا المرتبطة بالمواد المُشعَّة من الأمعاء في البطن، ممَّا يُشيرُ إلى موضع حدوث النَّزف.يُفيد هذا المسح بشكلٍ رئيسيٍّ الأشخاص الذين يُعانون من نزفٍ غزيرٍ في السَّبيل الهضمي والذين ليسوا مُرشَّحين جيدين للتنظير الداخلي أو للأشخاص الذين يعانون من نزفٍ ولكن لم يتم العثور على مصدر نزفهم في الاختبارات التشخيصية الأخرى.
يعمل تصوير النزف فقط عندما يكون هناك نزف نشط؛ ولا يمكن لهذا الاختبار إظهار الموضع إذا توقف النزف.
تصوير ميكيل
يُجرى تصوير ميكل (Meckel scan) لكشف مشكلة صغيرة في الأمعاء الدقيقة تُسمى رتج ميكل .
ولإجراء هذا الاختبار، يَجرِي حقن مواد مُشعَّة في الوريد.تقوم خلايا موجودة في جدار رتج ميكل بالتقاط المادَّة التي يمكن مشاهدتها لاحقًا باستعمال كاميرا غاما.