التَّنظير الدَّاخلي بكبسولة الفيديو

التنظير الدَّاخلي بمحفظة الفيديو (التنظير اللاسلكي بالفيديو) هو إجراءٌ يبتلعُ فيه الشخص كبسولة تعمل بطاقة البطَّاريَّة.

تحتوي المحفظة على واحدةٍ أو اثنتين من آلات التَّصوير الصغيرة بالإضافة إلى ضوء وجهاز إرسال.تُنقل صورُ بطانة الأمعاء إلى جهاز استقبال محمول على حزام الشخص أو في جيبه.تُلتقطُ الآلاف من الصُّور.يجب على الأشخاص التوقف عن تناول الطعام أو الشراب لمدة 12 ساعة تقريبًا قبل إجراء هذا الاختبار.

يُعدُّ استعمال التنظير الدَّاخلي بكبسولة الفيديو مفيدًا بشكل خاص في كشف النَّزف الخَفي في السبيل الهضمي ومشاكل السطح الداخلي للأمعاء الدقيقة، وهي منطقةٌ يَصعُبُ تقييمها باستعمال المنظار الدَّاخلي.وهو لا يعمل بشكل جيد في الأمعاء الغليظة، ولكن يمكن تقييم هذه المنطقة جيدًا باستخدام منظار القولون.

تخرج المحفظة مع البراز بعد حَوالى 12 ساعة عادةً دون أن يُلاحظ بعض الأشخاص حدوثَ ذلك.ليس من الضروري استرجاع المحفظة ويمكنُ رميَها.إذا لاحظ الأشخاص خروج المحفظة، قد يستخدم الأطباء التَّصوير بالأشعَّة السينيَّة أو بالتَّصوير المقطعي المُحوسَب لمعرفة ما إذا كانت لا تزال موجودة في السَّبيل الهضمي.

في حالاتٍ نادرة، يمكن للكبسولة أن تنحشر في السبيل الهضمي وقد يحتاج الأطباء إلى إجراء تنظيرٍٍ داخليٍّ أو جراحةٍ لإخراجها.