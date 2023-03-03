التاريخ الطبي والفَحص السَّريري للاضطرابات الهضميَّة

يبدأ الطبيب فحصه بجسِّ البطن من زوايا مختلفة، والتَّحرِّي عن وجود تورُّم (انتفاخ) في جدار البطن قد يُرافقه نموٌّ أو تضخُّم غير طبيعي في أحد أعضاء البطن.

غالبًا ما تُوضع سمَّاعة الطبيب على البطن، حيث يستمع من خلالها إلى الأصوات المُصاحبة عادةً لحركة المواد داخل الأمعاء ولأيَّة أصواتٍ غير طبيعية.

كما يتحرَّى الطبيب عن شعور المريض بالألم عند الجسِّ وعن أيَّة كتلٍ غير طبيعيَّة أو أعضاء مُتضخِّمة.قد يُشير الألم النَّاجم عن الضَّغط البسيط على البطن والذي يَزداد عند زوال الضغط (إيلام ارتدادي) إلى وجود التهاب وأحيَانًا حالة عدوى في بطانة تجويف البطن (التهاب الصِّفاق).

إذا كان الشخص يشكو من أعراض معينة، فقد يجري فحص فتحة الشرج والمستقيم باستعمال إصبع مغلفة بقفاز، وإجراء اختبار لعَيِّنَة صغيرةٍ من البراز للتَّحرِّي عن الدَّم الخفي (انظر اختبارات الدم الخفي في البراز).

يساعد فحص الحوض عند النِّساء على تمييز مشاكل الجهاز الهضمي عن أمراض النساء غالبًا.