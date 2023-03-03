الاختبارات المرتبطة بالحمض وبالارتجاع

يقوم الأطبَّاء بتمرير أنبوبٍ بلاستيكيٍّ رفيع (قثطار) من خلال أنف الشخص إلى المريء.يبقى هذا الأنبوب في مكانه لمدة 24 ساعة.يحتوي الأنبوب على مسبارٍ أو أكثر من مسبارات الحموضة (درجة الحموضة هي قياس الحموضة).يُحدِّدُ المسبار درجة الحموضة الخارجة من المعدة (تسمى ارتجاع الحمض) إلى المريء.تنقل الأسلاك المُتَّصلة بالمسبار النتائجَ إلى مُسجِّل بيانات يرتديه الشخص.

ويقوم الشخص بتسجيل الأعراض ووجبات الطعام وفترة نومه خلال 24 ساعة.ويقوم الأطباء بالمقارنة بين معلومات المسبار مع الأعراض التي سجَّلها الشخص لمعرفة ما إذا كانت الأَعرَاض قد حدثت بوجود الحمض.

كما تحتوي بعض القثاطر الجديدة على مسابر يمكنها اكتشاف أيِّ سائل يخرج من المعدة، بغضِّ النظر عن حموضته (اختبار المعاوقة).تجمع هذه القثاطر الجديدة بين مراقبة درجة الحموضة pH واختبار المعاوقة وهي قادرة على قياس الارتجاع الحمضي وغير الحمضي إلى المريء.