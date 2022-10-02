تأثيرات الشيخوخة على الجهاز الهضمي

لا تحدث تغيرات كثيرة في الأمعاء الغليظة مع التقدم في السن.ولكن يمكن أن يتضخم المستقيم بشكل طفيف.ومع التقدم في السن يُصبح الإمساك أكثر شُيُوعًا (انظر أيضًا الإمساك: بعض الأمور الأساسية التي تخص كبار السن)، ويعود ذلك إلى عوامل كثيرة، مثل:

تباطئ الحركة على امتداد الأمعاء الغليظة

تراجع محدود في تقلصات المستقيم عندما يمتلئ بالبراز

الاستخدام المتكرر للأدوية التي قد تُسبب الإمساك

تراجع مستوى النشاط الجسدي وممارسة التمارين الرياضية مع التقدم في السن

ضعف قاع الحوض عند النساء الأكبر سنًا

كما يمكن لضعف قاع الحوض عند النساء الأكبر سنًا أن يسهم في سلس البراز.