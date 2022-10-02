الحلق والمري

يتوضع الحلق (البلعوم) إلى الخلف والأسفل من الفم.تعبر الأطعمة عبر الحلق بعد مغادرتها للفم.تبدأ عملية بلع الأطعمة والسوائل بشكل إرادي ثم تستمر بشكل تلقائي.عند البلع، ينغلق المجرى الهوائي (الرغامى) بواسطة طية عضلية تُدعى لسان المزمار، وذلك للحيلولة دون دخول الطعام إلى الرئتين.كما يرتفع الجزء الخلفي من سقف الفم (الحنك الرخو) ليمنع الطعام من الوصول إلى الأنف.واللهاة هي طية عضلية تتصل بالحنك الرخو، وتساعد على منع السوائل من الوصول إلى التجويف الأنفي.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجهاز الهضمي).

الجهاز الهضمي

أما المريء فهو قناة عضلية رقيقة الجدران تكون مبطنة بغشاء مخاطي، وتصل بين البلعوم والمعدة.تتحرك المواد الغذائية عبر المريء بفعل الجاذبية الأرضية من جهة، وبفعل موجات من التقلصات العضلية المنتظمة التي تُدعى التمعجات (الحركة الدودية).توجد في أعلى وأسفل المريء بنية عضلية بشكل خاتم يُطلق عليها اسم المصرة (المصرة المريئية العلوية والمصرة المريئية السفلية)، تنفتح أو تغلق مع مرور الطعام.تمنع المصرتان المريئتان محتوى المريء من الأطعمة من التسرب.