تتألف الأمعاء الغليظة من

الأعور والقولون النازل (الأيمن)

القولون المعترض

القولون النازل (الأيسر)

القولون السيني (الذي يتصل بالمستقيم)

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجهاز الهضمي).

يتوضع الأعور عند بداية القولون الصاعد، ويُشكل نقطة التقاء الأمعاء الدقيقة بالأمعاء الغليظة.تبرز من الأعور الزائدة الدودية، وهي امتداد أنبوبي بشكل إصبع لا تُعرف له حتى الآن وظيفة محددة.تُفرز الأمعاء الغليظة المخاط، وتكون مسؤولة إلى حد كبير عن امتصاص الماء من البراز.

تحديد موضع المِعَى الغليظ

يكون المحتوى المعوي سائلاً عند وصوله إلى الأمعاء الغليظة، إلا أنه يزداد صلابةً شيئًا فشيئاً إلى أن يصل إلى المستقيم بشكل براز.

يمكن للبكتريا المتعايشة الموجودة بوفرة في الأمعاء الغليظة أن تساعد على هضم المواد الطعامية بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تشكل غازات.كما تساعد البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة على تركيب بعض المواد الهامة، مثل فيتامين K، الذي يمارس دورًا هاماً في تخثر الدم.تُعد هذه البكتيريا، والتي تُسمى النبيت المقيم، ضرورية للحفاظ على الوظيفة المعوية، كما يمكن لبعض الأمراض أو استخدام المضادَّات الحيوية أن تؤثر في التوازن الموجود بين الأنواع المختلفة من البكتيريا في الأمعاء الغليظة.