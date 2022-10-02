skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

الأمعاء الغليظة

حسبAtenodoro R. Ruiz, Jr., MD, The Medical City, Pasig City, Philippines
تمت مراجعته ربيع الأول 1444
احصل على الحقائق السريعة

    تتألف الأمعاء الغليظة من

    • الأعور والقولون النازل (الأيمن)

    • القولون المعترض

    • القولون النازل (الأيسر)

    • القولون السيني (الذي يتصل بالمستقيم)

    (انظر أيضًا لمحة عامة عن الجهاز الهضمي).

    يتوضع الأعور عند بداية القولون الصاعد، ويُشكل نقطة التقاء الأمعاء الدقيقة بالأمعاء الغليظة.تبرز من الأعور الزائدة الدودية، وهي امتداد أنبوبي بشكل إصبع لا تُعرف له حتى الآن وظيفة محددة.تُفرز الأمعاء الغليظة المخاط، وتكون مسؤولة إلى حد كبير عن امتصاص الماء من البراز.

    تحديد موضع المِعَى الغليظ

    يكون المحتوى المعوي سائلاً عند وصوله إلى الأمعاء الغليظة، إلا أنه يزداد صلابةً شيئًا فشيئاً إلى أن يصل إلى المستقيم بشكل براز.

    يمكن للبكتريا المتعايشة الموجودة بوفرة في الأمعاء الغليظة أن تساعد على هضم المواد الطعامية بشكل أكبر، مما يؤدي إلى تشكل غازات.كما تساعد البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة على تركيب بعض المواد الهامة، مثل فيتامين K، الذي يمارس دورًا هاماً في تخثر الدم.تُعد هذه البكتيريا، والتي تُسمى النبيت المقيم، ضرورية للحفاظ على الوظيفة المعوية، كما يمكن لبعض الأمراض أو استخدام المضادَّات الحيوية أن تؤثر في التوازن الموجود بين الأنواع المختلفة من البكتيريا في الأمعاء الغليظة.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.