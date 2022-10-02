يُعد الاثناعشرِي الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، والذي يصل الطعام إليه أولًا بعد خروجه من المعدة.يدخل الطعام إلى الاثناعشرِي بعد المرور عبر العاصرة البوابية مجزءاً على كميات ضئيلة يمكن للأمعاء التعامل معها وهضمها.وعندما يمتلى الاثناعشري، يعطي إشارات للمعدة كي تتوقف عن إفراغ محتوياتها فيه.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجهاز الهضمي).

يتلقى الاثناعشرِي الإنزيمات من البنكرياس مباشرة والصفراء من الكبد والمرارة .تدخل هذه السوائل إلى الاثناعشرِي من خلال فتحة تُدعى أمبولة فاتر،والتي تحتوي على مصرة أودي، وتُعد ضرورية جدًّا لعملية هضم وامتصاص العناصر الغذائية.كما تساعد التمعجات (موجات إيقاعية من الانقباضات العضلية) على عملية هضم وامتصاص الغذاء عن طريق تحريكه ومزجه مع المُفرَزات المعوية.

تحديد موضع الأمعاء الدقيقة

تكون السنتيمترات الأولى من بطانة الإثني عشر ناعمة، إلا أن بقية البطانة تكون ذات طيّات، وتحتوي على زغابات ناعمة، وزغيبات دقيقة.تزيد هذه الزغابات والزغيبات من سطح بطانة الإثني عشر، مما يسمح بامتصاص كميات أكبر من العناصر الغذائية.

الهضم فيديو

يُشكل الصائم والمعي اللفائفي بقية الأمعاء الدقيقة، ويتوضعان أسفل الاثناعشرِي.يكون هذان الجزآن من الأمعاء الدقيقة مسؤولان بشكل كبير عن امتصاص الدهون وغيرها من العناصر الغذائية.تساعد الحركات المعوية على تحريك الطعام وتسهيل عملية امتصاصه.كما يتعزز امتصاص الأطعمة الامتصاص بالزيادة الكبيرة في سطح بطانة الأمعاء المكونة من طيات وزغابات وزغيبات معوية.يكون الجدار المعوي غنياً بالأوعية الدموية التي تحمل العناصر الغذائية التي جرى امتصاصها إلى الكبد عبر الوريد البابي.يُفرز الجدار المعوي المخاط، الذي يساعد على تزليق المحتوى المعوي، ويفرز الماء الذي يساعد على حل جزيئات الطعام المهضومة.كما تُفرز الأمعاء مقادير صغيرة من الإنزيمات التي تهضم البروتينات والسكّريات والدهون.

يتبدل قوام المحتوى المعوي بشكل تدريجي مع انتقال الغذاء عبر أجزاء الأمعاء الدقيقة.في الاثناعشرِي، يَجرِي تخفيف الطعام مع الانزيمات البنكرياس والصفراء، مما يقلل من حموضة المعدة.يستمر الطعام بالانتقال عبر الأجزاء السفلية من الأمعاء الدقيقة، ويصبح سائلاً أكثر مع امتزاجه بالطعام والمخاط والصفراء والإنزيمات البنكرياسية.وفي النهاية، تكون الأمعاء الدقيقة قد امتصت معظم العناصر المغذية، ولم يتبقَّ سوى ليتر واحد تقريبًا من المواد السائلة التي سيجري إفراغها في الأمعاء الغليظة.

الأمعاء الدقيقة نموذج ثلاثيّ الأبعاد