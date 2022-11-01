تعريف الداء الرتجي

يتَّسم الداء الرتجي Diverticular disease بأكياس صغيرة تشبه البالونات (الرتوج) تبرز من خلال طبقات بُنى معيَّنة في السبيل الهضمي (السَّبيل الهضمي)،

ويُسمَّى الكيس الواحد رَتج.يُسمَّى كيسان أو أكثر بالرتوج.

تُعدُّ الأمعاء الغليظة (القولون) الموضع الأكثر شيوعًا لحدوث الرُّتوج إلى حدٍّ بعيد.تحدث رتوج القولون عندما تبرز الطبقات الداخلية من الأمعاء من خلال الطبقات العضلية الخارجية.

كما يمكن للرتوج أن تحدث في المريء وفي حالاتٍ نادرة في المعدة.يُعدُّ رتج ميكل أحد أنواع داء الرتوج الشائعة التي تُصيب الأمعاء الدقيقة،ويكون موجودًا منذ الولادة عند حوالى 2 - 3٪ من الأشخاص.

الجهاز الهضمي

يُسمَّى وجود رتج أو أكثر في القولون داء الرتوج،وداء الرُّتوج هو حالةٌ تميل إلى الحدوث في منتصف العمر.

عندما يصبح الرتج ملتهبًا تُسمى الحالة التهاب الرتج.يمكن أن يحدث التهاب الرتج مع أو بدون عدوى في الرتج.